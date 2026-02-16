Cosa si è disposti a fare per passare un po' di tempo con il proprio amore? Sembra proprio che Anthony Caci, giocatore del Mainz, sia disposto a tutto, anche a rischiare di combinarla grossa. In un'intervista rilasciata a CAPTÉ Media, il difensore francese ha voluto raccontare un episodio curioso avvenuto durante una partita quando ancora giocava con lo Strasburgo.
Germania
Anthony Caci rivela: “Mi feci ammonire volontariamente per passare del tempo con la mia fidanzata”
Mainz, Anthony Caci e la sua ammonizione volontaria ai tempi dello Strasburgo—
Anthony Caci non sta vivendo una stagione molto facile con il Mainz. A causa di un infortunio, il difensore francese ha collezionato appena 4 presenze durante l'annata nella quale la sua squadra, al momento, occupa la 12^posizione in Bundesliga, mentre in Conference League ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale. Prima di vestire la maglia degli Zerocinque, il francese ha militato 6 anni nello Strasburgo nel quale ha collezionato 119 presenze e 2 reti.
Proprio dei suoi anni con i Racing, Caci ha voluto raccontare a CAPTÉ Media un episodio particolare ed anche romantico. Durante una sfida di campionato contro il Nantes, il difensore si fece volontariamente ammonire. Essendo diffidato dovette saltare il turno successivo. E dietro quella ammonizione c'era un motivo più che valido: "Avevo bisogno di respirare un po' e di vedere qualcuno in privato: la mia ragazza. Sapevo che avrei preso un cartellino perché volevo riposare il fine settimana successivo e avere così tempo per lei". Ha spiegato.
Quel cartellino giallo, come lo stesso difensore ha raccontato, era frutto di un piano elaborato con gli amici. Ecco la sua strategia: "Ho detto ad alcuni amici che avrei preso un cartellino giallo in quel momento, ovvero al 16'. Ed è quello che è successo. Ho fatto finta di essere arrabbiato per il cartellino giallo davanti all'arbitro, ma alla fine era quello che volevo". Una scelta della quale il francese non si è mai pentito dato che, inoltre, oggi lui e la sua compagna sono anche genitori di un bambino.
