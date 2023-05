Il Maiorca vede la salvezza, tutti a festeggiare. Ma Jaume Costa preferisce giocare a Zelda…

Con la vittoria di misura sul Cadice, per il Maiorca la pratica salvezza è ormai messa in archivio. Come ha festeggiato Jaume Costa? Giocando a Zelda...

Sergio Pace Redattore

A Palma de Maiorca si può brindare ad un salvezza ormai acquisita. Il Maiorca di Javier Aguirre giocherà nella Liga per il terzo anno consecutivo. L'ultimo turno di campionato è stato decisivo per l'obiettivo stagionale dei Pirati. Il gol vittoria di Pablo Maffeo contro il Cadice all'Estadio de Son Moix di Palma ha permesso al Maiorca di mettere ben 10 punti sulla zona retrocessione con quattro giornate al termine del campionato (nella trentaquattresima giornata Getafe ed Espanyol ko nei due derby contro rispettivamente Real Madrid e Barcellona).

La stagione del Maiorca si è rivelata soddisfacente. Sono arrivati anche scalpi eccellenti durante l'anno, come le vittorie contro Villarreal (sia all'andata che al ritorno), Atletico Madrid e Real Madrid in casa. Capocannoniere stagionale è quel Vedat Muriqi, attaccante kosovaro ex Lazio, autentico protagonista con 13 reti in campionato. Soprannominato "Il Pirata", non poteva che finire nella squadra dei "Pirati".

Via ai festeggiamenti, ma Jaume Costa...

In zona mista, dopo la vittoria contro il Cadice che è valsa un bel pezzo di salvezza, il 35enne difensore del Maiorca, Jaume Costa, ha colto di sorpresa un pò tutti nel momento in cui gli è stato chiesto in che modo festeggerà: "Oggi si festeggia no? No, non io. Guarda, ci sono i miei figli. Sono venuti da Valencia per vedermi. Festeggeremo a casa. Ieri poi è uscito Zelda, uno dei miei giochi preferiti. Ci giocherò divertendomi come un bambino assieme alla mia famiglia", ha risposto sorridendo il numero 18 del Maiorca.

Jaume Costa avrà fatto felici tutti gli amanti di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, attesissimo sequel di Breath of the Wild lanciato il 12 maggio. Insomma, la salvezza del Maiorca in casa Costa si festeggia così...