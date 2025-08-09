Malaga, è caos abbonamenti: 17.000 mila tifosi ancora in attesa

I sostenitori della squadra spagnola nelle ultime ore sono scatenati per acquistare l'abbonamento della prossima stagione: i posti sono però limitati.

Giorgio Abbratozzato 9 agosto - 14:14

Negli ultimi giorni è scoppiata la "Malagamanía". Sono in migliaia i tifosi del Malaga che vogliono sottoscrivere l'abbonamento per la prossima stagione, ma purtroppo non tutti ci riusciranno. La città di Malaga avrà sicuramente bisogno di un nuovo stadio che possa contenere tutti i suoi tifosi. Sicuramente l'anno prossimo in molti non riusciranno ad andare a vedere le partite a causa della scarsa disponibilità.

Malaga, facciamo chiarezza sul problema degli abbonamenti — Lo stadio La Rosaleda ha una capienza di 26.550 posti totali. L'anno scorso gli abbonamenti sono stati 23.050 e quest'anno 1.350 abbonamenti sono rimasti vacanti, visto il mancato rinnovo di queste persone. L'anno scorso era già stata stilata una lista d'attesa per poter accedere agli abbonamenti, che conta attualmente 13.000 persone.

Quest'anno è stata fatta una nuova lista d'attesa e le persone rientranti in questa nuova lista sono 4.000. I 1.350 abbonamenti rimasti vacanti, come verranno ripartiti? Il club ha deciso di dare la priorità alla lista d'attesa dello scorso anno. Per loro verranno resi acquistabili 1.215 abbonamenti, mentre per la nuova lista saranno messi a disposizione solo 135 posti. Per ogni partita i 3.500 posti rimasti liberi verranno venduti in biglietteria. La società considera questo numero necessario per soddisfare la domanda di biglietti singoli, inclusi quelli per i tifosi ospiti.

I regali del Malaga e trucchi per avere più chance per l'abbonamento — Il club spagnolo, lo scorso anno, ha valutato la possibilità di premiare i propri tifosi. Quest'anno molti non hanno potuto sottoscrivere l'abbonamento (vista la domanda che supera l'offerta) e hanno dovuto guardare le partite alla televisione. Perciò la società ha pensato di premiare questi tifosi con oggetti ufficiali del club o delle presenze simboliche, ma purtroppo l'idea è rimasta tale.

La nuova maglia home del Málaga - Foto da Sito ufficiale Málaga CF

Anche quest'anno si verificherà lo stesso problema e in molti non potranno vedere le partite allo stadio, però c'è chi ha ben pensato di trovare un metodo per avere più chance di essere sorteggiato per l'abbonament0. Un singolo utente ha potuto registrare tutta la famiglia per avere più possibilità di vincere il sorteggio. Nonostante ciò, la cifra resta altissima.