Ibra, 38 anni e 3 mesi: solo Inzaghi, Maldini e Costacurta sono irraggiungibili...

Paolo Maldini, presente al Foro Italico per il match tra Sinner e Rublev, ha parlato del grande momento del tennis italiano rapportandolo al pessimo momento del calcio nel nostro paese. L'ex capitano del Milan, inoltre, ha incontrato Sinner ed evitato di rispondere a qualsiasi domanda su un suo possibile ruolo all'interno della FIGC.

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Paolo Maldini al Foro Italico

Era al Foro Italico di Roma, oggi, Paolo Maldini. La leggenda del, con tanti altri volti noti, è andato a vedere il numero uno:. L'altoatensino giocava contro il russo: una vittoria facile per l'italiano. I due si sono anche incontrati. Non è un mistero, infatti, che il tennista sia un tifoso rossonero e che il capitano sia uno dei suoi idoli. Hanno parlato di varie cose: "di tennis, anche di calcio", ha assicurato l'ex calciatore erossonero.

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Il tennis e il calcio

Maldini ha risposto a delle domande. Gli è stato chiesto un suo pensiero sul difficile momento del calcio italiano, tra mancate qualificazioni ale polemiche sugli orari delle partite in concomitanza proprio con il tennis. E, ovviamente, sullo strabiliante momento del tennis nostrano. Secondo lui, la chiave è la programmazione, un qualcosa che al nostro calcio è mancato a lungo. Anche se, avere Sinner torna utile: "Credo che avere un numero 1 aumenti l'interesse. Ma tanti giocatori in top 100 non sono casualità. Serve programmazione, quella che è mancata al calcio, poi".

Qualche domanda gli è stata fatta anche su un suo possibile ruolo all'interno della FIGC: è notizia di queste ore, infatti, che Malagò, candidato alla presidenza della Federazione, lo vorrebbe nella sua squadra. Riguardo tale ipotesi, l'ex capitano della Nazionale, non ha risposto ed ha, anzi, evitato tutte le domande. Le elezioni federali si terranno il 22 giugno.

Paolo Maldini points out that the success story of Italian tennis is because ‘there was planning in this sport, what was lacking in football,’ and refuses to answer questions about a FIGC role.#Azzurri #ACMilan #Maldini #Calcio pic.twitter.com/Apsb5y6F6y — Football Italia (@footballitalia) May 14, 2026

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