Malesia, la Fifa smaschera la “regola del nonno”: si dimette l’intera Federazione

Smascherato l'inganno da parte degli agenti FIFA
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Uno scandalo di proporzioni storiche ha portato alle dimissioni in blocco dei vertici della Federcalcio malese. Le indagini della FIFA hanno infatti portato alla luce un sistema di naturalizzazioni fittizie: la federazione nazionale avrebbe falsificato i documenti attestanti le presunte origini malesi di sette giocatori della Nazionale.

Truffa con la regola del nonno

Una truffa epocale quella realizzata dalla Federcalcio della Malesia, poi scoperta dalla FIFA nel corso di lunghe investigazioni iniziate a settembre. La truffa, passata alla storia con il nome di «regola del nonno» si basava sul tesseramento falso di giocatori della nazionale. Giocatori che, però, non hanno mai avuto avi o parenti di origine malese, mentre la federazione locale sosteneva di sì. Il tutto era anche comprovato da dei documenti, rivelatisi poi falsi.

Per quanto riguarda i calciatori si tratta di Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal e Héctor Hevel. I sette avevano anche giocato in una partita delle qualificazioni asiatiche al Mondiale contro il Vietnam. Le indagini della FIFA sono cominciate a settembre e gli investigatori sono anche riusciti ad ottenere dei documenti originali dai veri paesi di origine dei calciatori finti malesi. I finti malesiani, in realtà, sono in realtà nati e cresciuti in Argentina e Spagna. Questa truffa non è stata per loro priva di conseguenze: tutti quanti, infatti, sono stati squalificati per un anno.

Si dimette la Federcalcio malese

La dirigenza della Federazione malese, messa di fronte all'impossibilità di difendere la propria posizione, si è dimessa in blocco. In totale, ad appena undici mesi dall'insediamento, si è dimesso l'intero comitato esecutivo dell'organo che gestisce il calcio in Malesia. Le dimissioni sono state motivate come necessarie "al fine di salvaguardare la reputazione e gli interessi istituzionali della stessa FAM". Ma non è tutto: la FIFA, infatti, è intervenuta con sanzioni dirette per ben 450 mila euro e ha commissariato la federazione.

