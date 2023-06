Malta, Camoranesi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Floriana

L'ex Juve prende il posto di un altro italiano, Gianluca Atzori, che ha salutato il Floriana dopo due anni. Il club biancoverde (26 campionati maltesi, 21 Coppe di Malta e 2 Supercoppe di Malta in bacheca) ha chiuso all'ottavo posto in campionato con 37 punti dopo 26 giornate.

Camoranesi si cimenterà con la Premier League maltese che ha visto trionfare quest'anno l'Hamrun Spartans. Proprio poche settimane fa i campioni in carica hanno annunciato l'arrivo in panchina dell'ex Lazio, Fiorentina e Atalanta, tra le altre, Luciano Zauri.

La colonia di allenatori italiani non si esaurisce qui. Camoranesi, oltre a Zauri, si troverà come collega-avversario anche Giovanni Tedesco, fresco vincitore della Coppa di Malta con il Birkirkara nella finale contro il Marsaxlokk FC. In stagione c'è stata gloria anche per il 53enne allenatore napoletano Vincenzo Potenza, capace si salvare il St. Lucia FC nello spareggio retrocessione/promozione contro il Zejtun Corinthians FC.