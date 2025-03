La squadra americana ha promosso la partita per la presenza della stella argentina con l'intento di riempire lo stadio e i tifosi si sono infuriati sui social network quando hanno scoperto l'assenza del '10'

Nel corso dell’ultima giornata di campionato MLS, si è verificata una situazione che ha sollevato non poche polemiche tra i tifosi degli Houston Dynamo. Infatti, Leo Messi non ha partecipato alla partita per motivi precauzionali. Una decisione presa dall’allenatore Mascherano per concedere un meritato riposo alla sua stella.

La scelta, pur essendo motivata da ragioni di salute e gestione del calendario, ha deluso chi aveva atteso con entusiasmo la presenza del campione. Questo considerando anche il fatto che la Dynamo aveva promosso l’evento per tutta la settimana, dando per scontata la presenza di Messi in campo.

Non c'è Leo Messi, tifosi infuriati — Il risultato finale non ha migliorato la situazione: una sconfitta per 1-4 ha acuito l’insoddisfazione dei tifosi, che hanno invaso i social media con commenti critici, definendo il campionato una "barzelletta". Di fronte a questo malcontento, il club ha cercato di rimediare. Gli Houston Dynamo hanno deciso di scusarsi pubblicamente e, per placare gli animi, hanno regalato biglietti per la prossima partita a tutti coloro che avevano assistito all’incontro, offrendo così l’opportunità di vedere la squadra del cuore gratuitamente.

La dichiarazione ufficiale del club ha precisato che "il rapporto sullo stato del giocatore non includeva Leo Messi, ma è stato riferito che non si è recato a Houston. Sfortunatamente, non abbiamo il controllo su chi giocherà per la squadra avversaria". Con questa affermazione, i responsabili del club texano hanno cercato di spiegare che la mancata presenza del campione argentino non era un errore intenzionale da parte della Dynamo, ma una circostanza fuori dal loro controllo.

Gli Houston Dynamo cercano una via d'uscita — Il gesto di offrire i biglietti per la prossima partita è stato visto come un tentativo di riconciliazione e un modo per dimostrare l’impegno del club nei confronti dei propri tifosi, dopo una serata che ha lasciato molti con l'amaro in bocca. Con uno stadio dalla capienza di 22.000 posti, e con una partecipazione che ha raggiunto i 20.810 spettatori, l’evento ha comunque mostrato un grande interesse. Questo nonostante il malcontento scaturito dall’assenza di Messi e dalla pesante sconfitta.