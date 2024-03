Manchester City, da Jimmy Grimble alla serie tv su Netflix: quanti successi per i Citizens

Il Manchester City avrà una serie esclusiva su Netflix che uscirà il 2 aprile. Si chiamerà "Together: Treble Winners" sarà composta da sei parti e metterà in evidenza la storica stagione del Treble del club, conquistato lo scorso anno.

La leggenda di Jimmy Grimble ha riempito i cuori di milioni di calciofili, tutti si sono sentiti affezionati a quel ragazzo che tifava Manchester City in maniera così viscerale. I Citizens tornano sullo schermo, questa volta su Netflix. Il 2 aprile, infatti, uscirà la serie tv incentrata sulla squadra allenata da Pep Guardiola.

Si torna in tv

Si chiamerà "Together: treble winners" e ripercorrerà le gesta dei campioni che hanno conquistato il triplete nella scorsa stagione. Durante la serie tv verrà costruita, anche, la storia di Erling Haaland con la maglia azzurra - al suo arrivo in città passando per la tournèe statunitense.