Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha presentato il match di domani contro il Galatasaray

Giammarco Probo 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 16:55)

In casa Manchester City ci si prepara alla partita di domani sera in Champions League contro il Galatasaray, fondamentale per le posizioni in classifica della League Phase. Guardiola, tecnico della squadra inglese, ha parlato in conferenza stampa della partita contro la squadra turca, un match da non sottovalutare.

Le dichiarazioni di Guardiola in vista del match di Champions — Pep Guardiola, tecnico spagnolo ex Barcellona, ha parlato alla vigilia della partita tra Manchester City e Galatasaray.

I PUNTI IN CHAMPIONS -"Vorrei averne di più, ma per quello che abbiamo fatto giusti questi 13 punti".

LA DIFFERENZA RETI -"Vedremo già dopo cinque o dieci minuti che tipo di partita sarà, poi capiremo come gestire al meglio il match".

L'IMPORTANZA DI BERNARDO SILVA -"È un giocatore importantissimo, fa quello che la partita gli chiede. Ci aveva impressionato già quando lo affrontammo con il Monaco. Nei momenti difficili si è sempre fatto notare per il suo modo di esprimersi sul campo. Sapevo che sarebbe stato un grande giocatore".

L'OPZIONE DI VINCERE TUTTO -"Io penso solo a vincere domani. Il campionato turco ha giocatori eccezionali. Avremo bisogno dei nostri tifosi per darci qualcosa in più rispetto a quello che possiamo dare da soli".

GUNDOGAN E SANÉ - "Hanno dato un contributo incredibile. Ilkay è stato qui un po’ più a lungo di Leroy, ma entrambi sono stati fantastici. Gündogan aveva una grande intesa con Kevin, è un leader vero, con un carattere forte, simile a Bernardo".

CLIMA ALLO STADIO -"Hanno una cultura calcistica di un altro livello. Non ho mai affrontato squadre turche in trasferta e mi piacerebbe farlo. So che la loro atmosfera è incredibile".

INSIDIA GALATASARAY - "Osimhen è un giocatore di livello mondiale, è un fuoriclasse. Hanno tanti giocatori esperti. È uno dei club più grandi della Turchia".