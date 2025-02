Manchester City, Guardiola: “Fine ciclo? Non tutto dura per sempre”

Archiviata l'eliminazione europea, Guardiola punta ora a chiudere la stagione con un obiettivo chiaro: garantire al Manchester City un posto nella prossima Champions League. "Ora ci aspettano tredici partite di Premier League e dobbiamo lottare per tornare qui il prossimo anno", ha dichiarato. "Abbiamo fatto cose incredibili in questi anni, dobbiamo continuare a migliorare, passo dopo passo". L'amarezza per l'uscita di scena è tangibile, ma lo spirito di competizione non vacilla. Guardiola sa che il suo City ha ancora molto da dare, ma per tornare sul trono d'Europa serviranno nuove energie e forse, come ha lasciato intendere, un inevitabile rinnovamento.