Manchester City, Guardiola: “Loro squadra forte e ben gestita, ma alla fine siamo riusciti a passare il turno”

Sulla carta avrebbe dovuto trattarsi di una passeggiata, eppure il Manchester City di Pep Guardiola ha dovuto sudare le famose sette camicie per avere la meglio della nona forza del campionato di League One , il Leyton Orient di Richie Wellens nel quarto turno di FA Cup . Andato in svantaggio al 17' del primo a causa di uno sfortunato autogol dell'estremo difensore Ortega , mal posizionato al momento del tentativo dalla lunga distanza di Jamie Donley , il City ha ribaltato il risultato solo nella ripresa trovando prima il pareggio e poi il gol del sorpasso grazie a Khusanov e De Bruyne . Una vittoria sofferta ma importantissima, quella dei Citizens, della quale il tenico catalano ha parlato nel post gara ai microfoni della Bbc.

"Mi aspettavo un Leyton Orient così competitivo, è la magia dell'FA Cup"

"Sì, mi aspettavo un Leyton Orient così competitivo. Conosco bene l'FA Cup: nel 2018 siamo stati eliminati dal Wigan in una gara in cui abbiamo giocato in dieci per gran parte del match. Spesso contro queste squadre ci espriamo ad altissimi livelli e anche oggi abbiamo disputato una partita davvero bella. È la maglia di questa competizione, che resta incredibile per i tifosi, per l'atmosfera sugli spalti. Sapevamo che il Leyton Orient fosse forte... sono una squadra ben organizzata e ben gestita".