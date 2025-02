La favorita alla vittoria finale in Conference League, il Chelsea di Enzo Maresca, è uscita al quarto turno di FA Cup, il trofeo più antico della storia del calcio. A compiere il 'big fish' è stato il Brighton di Fabian Hurzeler, vittorioso per 2-1, in rimonta, grazie alle reti di Rutter e Mitoma. Un'eliminazione che è stata commentata - nel post gara - dall'allenatore dei Blues, amareggiato per non aver portato a casa un match sbloccato già al quinto minuto.