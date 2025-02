Chelsea, Maresca: “Sono molto felice, vittoria meritata contro il West Ham”

Nel post partita di Chelsea-West Ham, Enzo Maresca ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver vinto meritatamente in rimonta

Nancy Gonzalez Ruiz 4 febbraio 2025 (modifica il 4 febbraio 2025 | 11:53)

Dopo una partita giocata ad alti ritmi a Stamford Bridge, Enzo Maresca si è presentato in conferenza stampa visibilmente soddisfatto per la rimonta dei suoi uomini contro il West Ham, culminata in un prezioso 2-1: "La cosa importante è la prestazione. Abbiamo meritato pienamente di vincere la partita".

Interrogato sulla capacità del Chelsea di reagire dopo essere passato in svantaggio, il tecnico italiano ha sottolineato l'importanza della solidità mentale

Maresca ha evidenziato come la sfida contro gli Hammers sia stata particolarmente impegnativa dal punto di vista psicologico, a causa dell'approccio difensivo degli avversari: "Sono stato molto felice, soprattutto perché penso che la partita di stasera sia stata la più difficile dal punto di vista mentale. In questo momento, quando le squadre vengono qui e si chiudono dietro aspettando un nostro errore, non c'è spazio per attaccare, bisogna essere pazienti".

Parlando della dinamica del primo tempo, Maresca ha analizzato le difficoltà incontrate nel trovare spazi utili: "Nella prima frazione abbiamo provato a giocare nella metà campo avversaria, ma non c'era spazio: 11 giocatori dietro la linea della palla, con Jarrod Bowen a marcare Caicedo. Ci permettevano di far girare palla solo con Tosin. Hanno cercato di frustrarci e in questi casi devi essere forte mentalmente".

Nonostante le difficoltà iniziali, il Chelsea ha creato diverse occasioni da gol senza riuscire a concretizzare, pagando poi un errore in fase di impostazione: "Anche così, nel primo tempo abbiamo avuto quattro o cinque occasioni nitide, purtroppo senza trovare il bersaglio. Poi abbiamo subito il gol a causa di un nostro errore. Ecco perché dico che devi essere mentalmente forte".

Maresca ha rivelato quale sia stato il suo discorso alla squadra durante l’intervallo: "Ho chiesto alla squadra di non cambiare nulla, continuare allo stesso modo, perché non possono mantenere quell'intensità per 95 minuti. È impossibile, visto che correvano solo dietro la palla".

La ripresa ha premiato la perseveranza dei Blues, che hanno sfruttato al meglio le sostituzioni: "Nel secondo tempo abbiamo trovato un po' più di spazio e anche i cambi dalla panchina sono stati molto positivi. Sono molto felice per questo".