Negli ultimi minuti, il West Ham ha tentato il tutto per tutto. Kudus ha sfiorato il pari con una conclusione ravvicinata respinta da un intervento miracoloso di Tosin , mentre Mavropanos ci ha provato dalla distanza senza fortuna. Il triplice fischio ha sancito una vittoria meritata per il Chelsea, che ha mostrato carattere e qualità, ribaltando una partita complicata grazie a cambi azzeccati e a una mentalità da grande squadra.

Le prospettive

Pedro Neto è stato l'uomo copertina, ma il contributo di Palmer, sempre pericoloso e decisivo nell'azione del 2-1, e la solidità difensiva di Tosin nel finale sono stati determinanti. Per il West Ham, resta l'amarezza di un'occasione sprecata dopo un primo tempo ben gestito. Con questi tre punti, il Chelsea rientra prepotentemente in zona Champions, mostrando segnali di crescita sotto la guida di Maresca. Per gli Hammers, invece, servirà ripartire subito per non perdere contatto con la parte alta della classifica.