Pochi ma buoni. Da Frank Lampard a Emerson Palmieri, passando per Joe Cole e Scott Parker: i doppi ex della sfida tra Chelsea e West Ham.

Luca Paesano Redattore 31 gennaio - 18:24

Da un punto di vista calcistico, poche città al mondo sono in grado di poter esprimere una tale frammentazione come quella che caratterizza Londra. Nella sola capitale inglese esistono ben 13 squadre che disputano ad oggi campionati professionistici. E tra queste, addirittura 7 sono protagoniste da ben due anni di fila della Premier League.

Insomma, le stracittadine non sono affatto una rarità e questa settimana toccherà a Chelsea e West Ham affrontarsi in uno dei tanti London Derby. Blues e Hammers si ritroveranno di fronte nel Monday night che chiuderà la ventiquattresima giornata del campionato inglese. L’appuntamento è allo Stamford Bridge, alle ore 21:00.

I doppi ex di Chelsea e West Ham — Come ogni derby che si rispetti, anche quello di Londra tra Chelsea e West Ham ha la propria schiera di doppi ex. A dire il vero, rispetto a tante altre rivalità storiche del calcio inglese, l’elenco di protagonisti che hanno vissuto stagioni sulle due sponde della capitale non è poi così folto. Poco meno di una squadra: sono solamente 16 i calciatori ad aver vestito entrambe le maglie.

FRANK LAMPARD — Il doppio ex per eccellenza della sfida tra West Ham e Chelsea è senza alcun dubbio Frank Lampard. Prima di diventare un’icona dei Blues ed una leggenda della nazionale inglese, il numero 8 si consacra con la maglia degli Irons, con cui esordisce in Premier League nella stagione 1995/96. Dopo 5 stagioni, 181 presenze e 34 gol si trasferisce al servizio di Sir Claudio Ranieri, e da lì il suo nome si legherà indissolubilmente alla storia del Chelsea.

Con i Blues gioca stagioni su livelli surreali. Per citarne alcune: 13 gol e 18 assist nella stagione 2004/05, 16 gol l’anno dopo, fino a giungere al bottino da 22 reti e 16 assist del 2009/10. Lampard lascia Londra per andare al Manchester City nel 2014, mettendo a referto 211 gol e 146 assist in 648 partite. A voi le riflessioni sul significato di questi numeri.

JOHN TERRY — Insieme a Frank Lampard nelle giovanili del West Ham c’era John Terry, che a differenza del numero 8 non ha mai esordito in prima squadra perché fu prelevato dal Chelsea quando aveva solo 15 anni. A lanciarlo tra i grandi, il 26 dicembre 1998, fu Gianluca Vialli, allora allenatore dei Blues. La prima di 711 presenze, spalmate su un ventennio di calcio giocato che lo portano diritto nella Hall of fame del club.

SCOTT PARKER — Tra il 2004 e il 2005, l'alter ego di Frank Lampard al Chelsea si chiama Scott Parker, un giovane e promettente centrocampista prelevato per quasi 15 milioni di euro da un'altra squadra di Londra, il Charlton. Con i Blues non lascia tanto il segno, giocando 28 partite in una stagione e mezza e segnando un solo gol. Fa cose decisamente migliori al West Ham, tra il 2007 e il 2011, dove raccoglie 129 presenze e 12 reti.

JOE COLE — Anche la storia di Joe Cole è raccontata principalmente dalle avventure vissute con le due squadre. Entra a far parte delle giovanili del West Ham a soli 8 anni e ci rimane fino all'approdo in prima squadra, di cui diventa capitano a soli 21 anni. Classe e talento cristallino, quando gli Hammers retrocedono è uno dei talenti più in vista del panorama mondiale e Abramovich non perde occasione per portarlo al Chelsea. È proprio con la maglia dei Blues addosso che fa le cose migliori, andando a segno 39 volte e fornendo 47 assist in poco meno di 300 partite.

YOSSI BENAYOUN — Yossi Benayoun ha giocato con il West Ham dal 2005 al 2007 e poi di nuovo in prestito nella stagione 2012-13. Nella sua prima esperienza con gli Hammers, il centrocampista israeliano si mise in luce per le sue qualità tecniche e la visione di gioco, contribuendo in modo determinante al raggiungimento della finale di FA Cup nel 2005/06, poi persa ai rigori contro il Liverpool. Tra le due avventure, il trequartista ha avuto anche una parentesi poco felice al Chelsea nel 2010, dove fu limitato dagli infortuni e dalla concorrenza tra i Blues. Giocò solo 14 partite ufficiali e segnò una sola rete.

CARLTON COLE — Entra a pieno titolo nella lista dei principali doppi ex delle due squadre di Londra anche Carlton Cole, iconico centravanti del West Ham dello scorso decennio. Quasi 300 presenze e 67 gol con la maglia degli Hammers per l’attaccante, che sulla sponda ovest della capitale inglese ha vissuto 9 stagioni da idolo indiscusso della tifoseria (2006/2015). Prima di vestire la maglia degli Irons, Cole ha vissuto una lunga trafila con il Chelsea, dal settore giovanile fino agli esordi in Premier League. Per i Blues, 8 gol in 32 presenze e una girandola di prestiti tra Wolverhampton, Charlton e Aston Villa.

DEMBA BA — Anche Demba Ba è uno dei doppi ex del London Derby tra Blues e Hammers. L’attaccante senegalese arriva in Premier League nel gennaio 2011, quando il West Ham lo preleva dall’Hoffenheim, ed il suo impatto con il campionato inglese è strepitoso. Dal suo arrivo fino al termine della stagione segna 7 gol in 12 partite, bottino che gli vale la chiamata del Newcastle, dove formerà un’indimenticabile coppia con Papis Cisse. Nel gennaio 2013 lo acquista il Chelsea, ma la sua esperienza a Stamford Bridge non è memorabile: lascia i Blues dopo 7 gol in un anno e mezzo.

VICTOR MOSES — Victor Moses ha trascorso ben 9 anni nella rosa del Chelsea, di cui ben pochi da protagonista e molti in prestito in giro per l’Europa. Nel 2015/16 viene girato al West Ham, dove vive una stagione tutto sommato positiva seppur non esaltante. Le sue stagioni migliori con i Blues le vive sotto la guida di Antonio Conte, che lo schiera titolare sulla fascia destra nel suo 3-4-3. Nei due anni con il tecnico italiano gioca 78 partite, trovando anche 8 gol, e rivelandosi una pedina fondamentale dello scacchiere dell’ex Juve, che poi lo chiamerà con sé anche nella prima stagione all’Inter.

KURT ZOUMA — Kurt Zouma ha giocato con il Chelsea dal 2014 al 2021, dopo essere stato acquistato dal Saint Etienne per 15 milioni di euro. La sua esperienza con i Blues ha vissuto alti e bassi, alternando periodi da titolare inamovibile a momenti decisamente meno positivi. La sua parabola, ed anche la sua carriera, è cambiata probabilmente in maniera irrimediabile con il grave infortunio al ginocchio nel 2016, dopo i quali è ripartito con i prestiti allo Stoke City e all'Everton. Nel West Ham, che lo ha prelevato nel 2021 per 35 milioni di euro, è diventato un elemento chiave della difesa e ha contribuito alla vittoria della Conference League 2022/23. La scorsa estate ha deciso anche lui di esplorare il calcio arabo.

EMERSON PALMIERI — Emerson Palmieri ha giocato con il Chelsea dal 2018 al 2021, dopo essere stato acquistato dalla Roma per 20 milioni di euro. Con i Blues ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro, alternandosi spesso e volentieri con Marcos Alonso. Dopo una stagione trascorsa in prestito al Lione, l’italo-brasiliano è tornato nel 2022 in Premier League. Al West Ham ha trovato finalmente continuità e ha contribuito in maniera importante alla vittoria della Conference League 2022/23. Un risultato che gli ha regalato un primato assoluto, diventando il primo giocatore nella storia a vincere Champions League, Europa League e Conference League.