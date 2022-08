Manchester City, il nuovo coro dei tifosi per Julian Alvarez: “E’ il re, è argentino, è come Aguero…”

I confronti sono inevitabili. È un attaccante, è un goleador, ha 22 anni e, soprattutto, è argentino. L’arrivo di Julián Álvarez ha generato molte aspettative al Manchester City e alcuni tifosi ritengono che abbia tutte le carte in regola per diventare il successore di Sergio Agüero, capocannoniere di tutti i tempi dei Citizens. E tale è il furore sull’ex River che con solo tre partite giocate, mai titolare, nella squadra di Guardiola, ha già una sua canzone!

Poco prima di quel match, un gruppo di fan degli Sky Blues è salito sull’autobus per il St James's Park e la canzone per Julián è diventata virale per via della melodia e soprattutto per il contenuto del testo, che include un eccellente confronto addirittura con il Kun.