Manchester City-Liverpool, è davvero un match tra inglesi? La statistica

Manchester City-Liverpool, quanti giocatori inglesi ci sono nella rispettive rose? E Quanto incidono? La curiosa statistica.

Gennaro Dimonte 8 novembre - 20:09

Manchester City-Liverpool è senza ombra di dubbio la sfida più bella e avvincente della nona giornata di Premier League. Ambizioni di vertice vive per entrambi i club, momentaneamente in piena zona Champions League ma distanti leggermente dalla capolista Arsenal. Spesso e volentieri antagoniste per il titolo negli ultimi anni, si affronteranno per recitare un ruolo di anti Gunners in questa stagione. Ma è una questione tra inglesi? Quanti giocatori britannici ci sono in questa partita? Diamo uno sguardo alla statistica delle rispettive rose e di chi gioca regolarmente.

Foden e Stones guidano i Citizens — Non c'è Manchester City senza John Stones e Phil Foden. Il difensore e l'attaccante sono le due anime inglesi di questa squadra. Dieci partite stagionali, nove anni con i Citizens e quasi 300 presenze per il centrale 31enne, pilastro di questa rosa. Già 7 reti finora invece per il classe 2000, prodotto delle Academy del City e punto di riferimento sulla trequarti del club. Per lui già 104 reti e 64 assist a soli 25 anni.

Restando in tema difensori e settori giovanili, Nico O'Reilly e Rico Lewis sono due pedine importanti nello scacchiere di Pep Guardiola. Entrambi formati dalla società di Manchester si stanno dimostrando molto utili a 20 e 21 anni. Il primo è titolarissimo e si sta riscoprendo soprattutto centrocampista, il secondo è un terzino destro puro e ha già all'attivo oltre 100 partite con il club.

James Trafford e Marcus Bettinelli sono i due giocatori che formano, con Donnarumma, il reparto dei portieri. Il 23enne è stato acquistato dal Burnley per una cifra superiore ai 30 milioni di sterline ma finora ha disputato solo 4 match, di cui 3 in campionato. Bettinelli è stato una bandiera del Fulham ed è stato acquistato per poco più di 2 milioni dal Chelsea, senza mai toccare il terreno di gioco finora.

Un tema diverso invece lo merita Kalvin Phillips. Il mediano inglese ha giocato un solo match a inizio stagione dopo il periodo in prestito all'Ipswich Town ma ora deve scontare una lunga squalifica.

Manchester City-Liverpool, gli inglesi in rosa dei Reds — A differenza degli avversari, i giocatori nati in Inghilterra sono meno incisivi in termini di presenze e numeri in campo. Di sicuro Joe Gomez e Curtis Jones sono i più utilizzati da Arne Slot. Il difensore multiuso 28enne scuola Charlton ha disputato 6 partite finora, di cui diverse da subentrato, e ha 250 presenze con il Liverpool. Il centrocampista classe 2001 invece è molto più presente nella formazione titolare dell'allenatore ex Bayer Leverkusen: 14 partite senza gol per lui.

La vera sorpresa può essere Rio Ngumoha. L'ala londinese 17enne ha già esordito e segnato una rete con i Reds e si appresta a diventare uno dei gioielli di questa società. Esordio anche in Champions per il classe 2008 nel 3-2 contro l'Atletico Madrid alla prima giornata.

Il portiere Freddie Woodman ha giocato la sua prima partita stagionale nello 0-3 rimediato in EFL Cup contro il Crystal Palace con conseguente eliminazione al quarto turno. Solo match in coppa disputati anche dal difensore Rhys Williams e dal 18enne Trey Nyoni.