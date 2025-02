Slot per staccare le inseguitrici, Guardiola per la fine di un ciclo. Sotto la Blue Moon, questa domenica, andrà in scena il derby dell'Inghilterra del nord tra Citizens e Reds.

Samuele Amato 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 12:21)

Sono circa 50 i chilometri che dividono Liverpool da Manchester, distanza che nel calcio inglese si è accorciata in questi anni. Una rivalità che si è presa le scene delle competizioni britanniche - due città che si sono contese anche il titolo di Campione d'Inghilterra. I Citizens e i Reds sono pronti ad affrontarsi per la 194esima volta nella loro storia, chi per tentare di rialzarsi dal momento negativo e chi vuole spianare la strada verso il trofeo: ecco le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool.

Guardiola e City, fine del ciclo? — La ventiseiesima giornata di Premier League si aprirà questo weekend, con Pep Guardiola chiamato a trovare una soluzione al periodo deludente del suo Manchester City. Il tecnico catalano si ritrova ad affrontare la fine di un ciclo vincente e, dopo quattro campionati vinti consecutivamente, pronto ad abdicare.

I Citizens arrivano a questa sfida fortemente ridimensionati dai risultati ottenuti nelle ultime uscite. In Premier, i mancuniani si ritrovano in quarta posizione a 44 punti (segue il Nottingham Forest a 47 punti) - ma la vetta, saldamente nelle mani del Liverpool, è a 17 lunghezze di distanza. Ma l'ultima delusione arriva dal fronte europeo. Infatti, il Manchester City si è dovuto arrendere al Real Madrid per 3 a 1 nel ritorno del play-off di Champions League.

Al Bernabeu, i Blancos hanno mostrato i denti con una delle sue stelle: la tripletta di Kylian Mbappé getta nello sconforto la Blue Moon. Le parole di Guardiola nel post-partita sembrano far capire che l'aria che si respira non è tra le più ottimiste. Il tecnico, da un lato, risponde che "non tutto dura per sempre" - in riferimento al ciclo vincente del City -, ma dall'altro non si tira indietro per continuare ad allenare la sua creatura. L'obiettivo ora è quello di ripartire al meglio in campionato; anche se il prossimo avversario è il più ostico da affrontare in questa fase per il Manchester City.

Liverpool: missione Etihad per strappare la corona — Dal fiume Mersey al canale di Manchester, il Liverpool di Arne Slot vorrebbe dare un forte segnale al campionato e alle dirette inseguitrici. Ma l'Etihad Stadium per i Reds è un tabù da sfatare, visto che non vincono nella casa del City - considerando solo la Premier League - dal 2015.

Una stagione in cui i liver birds hanno spiccato il volo in qualsiasi competizione, tranne che nella sorprendente eliminazione in FA Cup. Salah e compagni sono primi a 61 punti (con una partita in più), si giocheranno la finale di Carabao Cup contro il Newcastle e gli ottavi di finale di Champions League.

Il Liverpool arriva a questa sfida dopo il pareggio nella trasferta contro l'Aston Villa (anticipo della 29esima giornata). Partita raddrizzata dal gol al 61esimo di Alexander-Arnold, dopo il vantaggio dei padroni di casa nel recupero del primo tempo. Un periodo in cui qualche fatica si sta facendo sentire in casa dei Reds, che dal 29 gennaio hanno incassato due sconfitte (una in Champions contro il PSV, l'altra in FA Cup contro il Plymouth), tre vittorie (due in campionato, una nella semifinale di EFL Cup contro il Tottenham) e due pareggi (prima l'Everton e poi l'Aston Villa). Ma la partita di domenica rappresenta un'occasione per indirizzare la Premier verso la Merseyside.

Take a closer look at the action as we battled for a point at Villa Park 👊⚪️

— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2025

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool — Dopo l'assenza pesante nella partita del Bernabeu, Pep Guardiola dovrebbe ritrovare il suo bomber Haaland. Il norvegese quindi guiderà l'attacco della Blue Moon, supportato da Savinho, Foden e Marmoush - con Doku pronto ad entrare. Va verso la conferma anche Gonzalez in mediana, che sta acquistando sempre più quota nelle preferenze del tecnico catalano. Ancora indisponibili Akanji e Rodri.

La migliore formazione possibile, con Gomez indisponibile per la difesa e la riconferma della coppia di centrali Van Dijk e Konate. Slot dà massima fiducia anche ai quattro nel reparto offensivo con il capocannoniere Salah (24 gol in 26 partite di Premier League) a guidare la trequarti, a supporto di Jota unica punta. Manchester City-Liverpool è pronta a regalare grande spettacolo. Ecco, dunque, le probabili formazioni delle due squadre che scenderanno all'Etihad Stadium, alle 17.30 di domenica 23 febbraio.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Khusanov, Stones, Gvardiol; Gonzalez, Gundogan; Savinho, Foden, Marmoush; Haaland.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Szoboszlai; Jota.