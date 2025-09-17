Manchester City-Napoli, il pronostico: Guardiola favorito, Conte per l’impresa

Manchester City-Napoli, prima giornata di Champions League: info partita, probabili formazioni, pronostico, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 17 settembre - 10:22

La nuova Champions League riparte con una sfida di lusso: Manchester City-Napoli. A rendere ancora più intrigante la partita è il destino che mette subito Kevin De Bruyne di fronte al suo passato.

Il belga, arrivato in estate sotto il Vesuvio, ritroverà i compagni con cui ha scritto la storia recente dei Citizens. Da una parte la corazzata di Guardiola, che vuole tornare a imporsi in Europa dopo un’annata opaca, dall’altra gli azzurri di Conte, Campioni d'Italia in carica, tornati protagonisti e determinati a dimostrare di poter competere ai massimi livelli.

Qui Manchester City — I campioni d’Europa 2023 non hanno iniziato la stagione di Premier con lo stesso smalto delle annate migliori. Guardiola ha chiesto risposte immediate a una rosa che resta comunque tra le più forti del mondo, guidata da Haaland e dal talento inesauribile di Foden.

L’allenatore catalano è consapevole che il suo ciclo non durerà ancora a lungo e pretende dai suoi il massimo per riportare il City al centro della scena internazionale. L’Etihad si prepara ad accogliere una partita che, al di là della classifica, rappresenta già un test di maturità per gli Sky Blues.

Qui Napoli — Dopo un anno di assenza dalle coppe, i partenopei ritrovano la Champions con grande entusiasmo e rinnovate ambizioni. Lo Scudetto conquistato la scorsa primavera ha consolidato il progetto, e l’arrivo di De Bruyne ha acceso ulteriormente i riflettori sul club di De Laurentiis.

Conte ha ridato mentalità e organizzazione, e punta a trasformare il Napoli in una presenza fissa tra le big d’Europa. A Manchester serviranno compattezza, intensità e soprattutto la voglia di stupire, proprio come nel 2023 quando gli azzurri arrivarono ai quarti (sconfitti dal Milan).

I precedenti — I confronti tra Manchester City e Napoli hanno sempre avuto un sapore speciale, con un equilibrio che rende questa sfida affascinante e mai banale. In totale, le due squadre si sono incrociate 4 volte in Champions League, sempre durante la fase a gironi, con un bilancio in perfetta parità.

Il primo incontro resta scolpito nella memoria dei tifosi azzurri: il 14 settembre 2011, al debutto assoluto in Champions, il Napoli strappò un 1-1 all’Etihad Stadium, inaugurando la propria avventura europea con un risultato storico. In quella stagione, però, il Napoli fu un ostacolo indigesto per il City: pareggio in Inghilterra e vittoria napoletana al Maradona, allora San Paolo (2-1).

Diversa la musica nella stagione 2017-18, quando la squadra di Guardiola ebbe la meglio in entrambe le sfide contro il Napoli di Maurizio Sarri: prima un 2-1 a Manchester, poi un pirotecnico 4-2 a Napoli.

Resta però una costante negativa per gli azzurri: il tabù inglese. In trasferta, contro club della Premier League, il Napoli non ha mai vinto: 12 partite, 0 successi, 3 pareggi e 9 sconfitte. Inoltre, quasi tutte le big d’oltremanica (Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, ecc.) hanno inflitto almeno una battuta d’arresto agli azzurri.

Manchester City-Napoli, probabili formazioni — Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. Allenatore: Pep Guardiola

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Analisi quote e pronostico — Secondo i bookmaker, il pronostico pende a favore del Manchester City: il segno 1 è proposto a 1.65, mentre il colpo esterno del Napoli è offerto a 4.80. Per il pareggio, invece, la quota è 3.90. Guardando ai numeri, l’Over 2.5 (1.68) sembra avere più probabilità di uscire rispetto all’Under 2.5 (2.00). Interessante anche la giocata sul “gol di entrambe le squadre”, proposta a 1.70.

Per quanto riguarda i risultati esatti, i più “caldi” secondo le lavagne sono 1-0 e 1-1, entrambi a 7.75. Lo 0-0 vale 12.00, mentre il 2-2 è fissato a 14.50. In alternativa, spiccano il 2-0 (8.50), il 2-1 (8.00) e lo 0-1 Napoli, a quota 14.00. In ottica marcatori attenzione al classico gol dell'ex (De Bruyne, quota 5.00) o al passato Red Devils di Hojlund (quota 4.00); in casa City il favorito è il solito Haaland (quota 1.85).

Manchester City-Napoli, cosa scommettere —

Over 2.5 (quota 1.68)

Goal (quota 1.70)

Goal+Over 2,5 (quota 2.05)

Segno X (quota 3.90)

Haaland marcatore (quota 1.85)

Hojlund marcatore (quota 4.00)

De Bruyne marcatore (quota 5.00)

Dove vedere Manchester City-Napoli in Diretta TV e in Streaming — MANCHESTER CITY NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA LIVE - La sfida tra Manchester City e Napoli andrà in scena giovedì 18 settembre e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima giornata di Champions League. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00, orario classico delle grandi notti europee.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252), garantendo un’ampia copertura per tutti gli appassionati. Chi preferisce seguire la partita in mobilità avrà invece a disposizione lo streaming su Sky Go e NOW, così da non perdersi neppure un minuto dello spettacolo dell’Etihad Stadium.