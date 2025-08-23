Manchester City-Tottenham, una top 11 con le leggende dei due club

In attesa del calcio d'inizio all'Etihad Stadium, abbiamo pensato ad una formazione con i grandi giocatori di Citizens e Spurs

Jacopo del Monaco 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 08:32)

Manchester City e Tottenham si affronteranno alle ore 13:30 della giornata odierna in occasione della seconda giornata di Premier League. In attesa che il big match dell'Etihad Stadium inizi, ecco una formazione composta dai più grandi giocatori che hanno vestito le maglie delle due squadre.

Manchester City-Tottenham, formazione storica remix: porta e difesa — Per la top 11 che stiamo per introdurre abbiamo scelto il modulo 4-2-2-2. In porta andrà Ederson, attuale estremo difensore dei Citizens. Nei suoi anni a Manchester, il brasiliano ha dimostrato tutto il suo talento tra i pali e, in particolar modo, anche con i piedi visto che ha fornito anche alcuni assist. La coppia di difensori centrali sarà composta da Vincent Kompany e Sol Campbell, che porteranno a questa formazione forza fisica, velocità, leadership e dominio nel gioco aereo.

I due terzini saranno un doppio ex della gara ed uno che, col passare degli anni, è diventato un grande attaccante. Il terzino destro sarà Kyle Walker, il quale ha vestito le due maglie dal 2010 fino a quest'anno dimostrando la sua velocità e forza fisica e, col Manchester City, ha vinto di tutto e di più. A sinistra andrà Gareth Bale, che nei primi anni della sua carriera giocava come terzino. Il gallese, in quel ruolo, ha messo in mostra il suo talento e la sua velocità prima di diventare uno degli attaccanti più forti al mondo. Una delle sue prestazioni più iconiche con la maglia del Tottenham risale alla partita contro l'Inter nel 2010, quando realizzò una tripletta a San Siro.

Due centrocampisti iconici Il duo che formerà il centrocampo di quest'incredibile formazione avrà come rappresentanti due calciatori che hanno scritto la storia coi rispettivi club. Il primo è Yaya Touré, otto anni al Manchester City e diversi titoli nazionali conquistati: ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo, dotato di grande forza e velocità; sapeva costruire le azioni di gioco e, col tempo, ha migliorato i suoi numeri in fase offensiva. Al fianco dell'ivoriano ci sarà Steve Perryman, una bandiera del Tottenham con cui ha giocato 854 partite dal 1969 al 1986. Vincitore di due Coppe UEFA e combattente in campo, l'inglese aveva ottime doti a livello fisico ed intelligenza nella lettura del gioco.

La trequarti che fa innamorare i tifosi I due trequartisti che stiamo per schierare hanno scritto la storia recente dei rispettivi club e, soprattutto, hanno fatto innamorare gli appassionati di calcio in tutto il mondo. Uno di loro è Kevin De Bruyne, che ha vestito per 10 anni la maglia del Manchester City prima di firmare col Napoli. In questi anni ha messo in mostra le sue grandi doti: dribbling, visione di gioco, precisione nei passaggi e nei tiri, fornisce spesso assist ai compagni. Al fianco del belga ci sarà Son, che per 10 stagioni ha vestito la maglia del Tottenham diventando soprattutto un simbolo di fair play. Dotato di grande velocità, tecnica, dribbling e rapidità nel muoversi, ha vinto l'Europa League 24/25 con gli Spurs per poi andare ai Los Angeles FC ad inizio mese.

I bomber di Manchester City e Tottenham I centravanti scelti per questa top 11 hanno fatto la storia dei Citizens e degli Spurs a suon di gol. Entrambi, infatti, sono i migliori marcatori della storia dei due club di Premier League. Il primo è SergioEl KunAgüero, 184 reti in dieci stagioni a Manchester e tanti titoli vinti a livello nazionale: prima punta atipica agile e veloce, non dava punti di riferimento agli avversari grazie al suo ampio raggio d'azione. A fargli compagnia ci sarà un centravanti puro come Harry Kane, che ha vinto per tre volte il titolo di capocannoniere della Premier. Autore di 280 reti con gli Spurs, l'attuale numero 9 del Bayern Monaco ha buonissime capacità fisiche e dispone di potenza e precisione nel tiro.