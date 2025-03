Manchester United-Arsenal: analisi e pronostico

Il Manchester United

Solo quattordicesimi in classifica e fuori dalla FA Cup i Red Devils sono una squadra fragile e mai troppo sicura di sè stessa. Lo United è reduce dall'1-1 in casa della Real Sociedad nell'andata degli ottavi di Europa League: ha giocato una buona prima parte di gara, andando meritatamente in vantaggio con Zirkzee, ma poi, dopo aver subito il gol del pareggio su rigore, si è come smarrito ed ha pure rischiato di perdere una partita dominata per un’ora. In campionato la squadra non ha mai trovato la continuità che serve per ambire ai posti che contano, come dimostrano le ultime giornate: Sconfitta con il Tottenham, pareggio con l'Everton e vittoria con l'Ispich Town. Una vittoria sarebbe di grande importanza, non tanto per la classifica, quanto per il morale.