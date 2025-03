Manchester United-Arsenal è il big match della 28ª giornata di Premier League , in programma domenica 9 marzo alle ore 17:30 all'Old Trafford. Entrambe le compagini arrivano all'appuntamento, reduci dagli impegni europei: i Gunners hanno umiliato 7-1 il Psv in Olanda e staccato virtualmente il pass per i quarti di finale di Champions League ; i Red Devils non sono andati oltre l'1-1 contro la Real Sociedad a San Sebastian nell'andata degli ottavi di Europa League .

In campionato le due squadre distano in classifica 21 punti, gli uomini di Arteta hanno sprecato più di una chance nelle ultime due settimane di avvicinarsi significativamente al primo posto occupato dal Liverpool e ora sono secondi a -13 dai Reds; la troupe di Amorim , invece, lo scorso weekend ha ritrovato il sorriso, superando 3-2 in rimonta l' Ipswich , ma rimane ugualmente lontana dalla zona europea, a -11 dal 6° posto.

Manchester United-Arsenal: dove vedere la Premier League in Diretta LIVE

MANCHESTER UNITED ARSENAL DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La sfida dell' Old Trafford tra Manchester United e Arsenal è in programma domenica 9 marzo alle 17:30 e promette emozioni imperdibili per gli amanti della Premier League. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202), con la possibilità di goderselo anche in risoluzione 4K per un’esperienza visiva senza precedenti. Sky, detentrice dei diritti della Premier League fino al 2028, offrirà un breve pre-partita sui propri canali per preparare i tifosi al grande evento. Chi preferisce lo streaming potrà seguire la partita su Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e PC.