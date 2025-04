Il nuovo stadio del Manchester United tra gli stadi scelti per il Mondiale Femminile 2035

Mattia Celio 4 aprile - 17:22

Il nuovo stadio del Manchester United è un argomento che ormai da più di un mese fa gola a tutti gli amanti del pallone. Un tempio del calcio da 115 mila posti, 10 mila in più rispetto al nuovo Wembley. Nonostante ancora non ci sia stata la totale approvazione del progetto, nella FIFA già ci si domanda quando l'impianto potrebbe fare il suo "debutto" ai grandi livelli e, nelle ultime ore, sembra che l'obiettivo sia chiaro a tutti.

Nuovo stadio Manchester United per il Mondiale femminile 2035, ecco perché si può.. e si deve — Wembley e un nuovo stadio del Manchester United potrebbero essere i gioielli della corona della Coppa del Mondo femminile del 2035 dopo che Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha annunciato che il Regno Unito è in piena corsa per ospitare il torneo. Lo scorso lunedì è scaduto il termine per la manifestazione di interesse e Infantino ha affermato che l’offerta del paese anglosassone è stata l’unica ricevuta per il 2035, mentre gli Stati Uniti sono destinati a ospitare l’edizione del 2031. In questo modo, si tornerebbe così a giocare un Mondiale sul suolo britannico dopo ben 69 anni, ovvero dal 1966.

Secondo The Guardian, la Football Association avrebbe in mente Wembley come stadio per la finale, anche se la FIFA avrà l'ultima parola a riguardo. Ma se il nuovo stadio del Manchester United dovesse essere portato a termine nei tempi previsti, sarebbe il favorito per la partita decisiva. L'amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, ha confermato che lo United sarà consultato per accertare se il loro stadio potrà essere incluso nella presentazione formale dell'offerta di novembre. "Avremo conversazioni con loro e capiremo se possono farne parte o meno", ha dichiarato.

A vantaggio del nuovo impianto, inoltre, c'è l'idea da parte della FIFA di espandere il Mondiale femminile a 48 squadre dal 2031. In quel caso, l'Inghilterra avrà bisogno di almeno 16 stadi per ospitare le 104 partite previste. Si tratta di un format che, senza dubbio, metterebbe il nuovo stadio del Manchester United in primo piano: "Siamo davvero ben preparati per questo", ha continuato Bullingham: "Poi devi avere 16 stadi. Saremmo felici in entrambi i casi, ma saremmo davvero a nostro agio con 48 squadre. Crea solo un impatto maggiore in tutto il paese".