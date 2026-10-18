Altra battuta d’arresto per il Manchester United di Carrick, che continua a faticare e sembra non riuscire a far uscire la propria squadra dalla crisi. I Red Devils nella giornata odierna hanno pareggiato 1-1 contro il Leeds a Elland Road, centrando il terzo pareggio consecutivo in campionato, con l’ultima vittoria che risale ad agosto.

La squadra è ora ferma al tredicesimo posto e le voci su un possibile esonero dell’allenatore continuano a crescere, mentre i risultati tardano ad arrivare e il gioco non convince, rendendo necessario un cambio di rotta immediato per uscire dalla crisi e ritrovare continuità, già dal prossimo impegno in Champions League contro il Como.

Carrick rischia l’esonero, pesano gli ultimi risultati

I Red Devils hanno conquistato una sola vittoria in questa stagione di Premier League e si trovano al tredicesimo posto in classifica. L’ennesimo pareggio, arrivato oggi contro il Leeds United, conferma una crisi che va avanti da settimane e che non riguarda soltanto i risultati, ma anche le tensioni interne alla squadra, emerse dopo le polemiche di Lisandro Martínez sul mercato e sul lavoro della dirigenza.

Anche il percorso nelle coppe si sta rivelando complicato, con la sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League e l’eliminazione dalla EFL Cup per mano del Brighton che hanno aumentato le pressioni su Carrick. A preoccupare è soprattutto la difficoltà dello United nel trovare continuità e un’identità di gioco convincente, con una squadra che fatica a gestire i momenti decisivi delle partite e a trasformare le occasioni create. Il pareggio contro il Leeds rappresentava un’opportunità per rilanciarsi, ma i Red Devils non sono riusciti ad andare oltre l’1-1, lasciando altri punti per strada.

LEEDS, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Dominic Calvert-Lewin, del Leeds United, festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Manchester United, disputata a Elland Road il 18 ottobre 2026 a Leeds, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

In questo clima di incertezza iniziano a circolare anche i nomi dei possibili sostituti, tra cui Julian Nagelsmann, Antonio Conte e Fabian Hürzeler. Secondo quanto riportato da talkSPORT, i tre allenatori sarebbero tra i profili considerati dal Manchester United nell’eventualità di un esonero di Carrick, anche se al momento non è stata annunciata alcuna decisione ufficiale.

🚨 Michael Carrick: “It felt like a fresh start today, where we're at, accepting it and doing something about it”.



“There was a real purpose to the group the last couple of days and they took it out onto the pitch”. pic.twitter.com/xzjnVveE1W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2026

Il futuro del tecnico risulta quindi sempre più incerto, mentre la squadra è chiamata a reagire già dal prossimo impegno contro il Como in Champions League, in programma mercoledì 21 ottobre.