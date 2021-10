Manchester United, durissimo Dietmar Hamann: “Teatro dei sogni? Teatro degli incubi!”

L’ex centrocampista del Liverpool campione d’Europa 2005, passato anche dal Manchester City, stronca i Red Devils e mister Solskjaer

Il Manchester United è passato dall’accoglienza in grande stile a Cristiano Ronaldo col Newcastle, nel secondo debutto inglese del lusitano, a una serie di risultati che hanno solo sollevato numerose critiche in Inghilterra. Le ultime arrivano da Dietmar Hamann, colonna del Liverpool tra 1999 e 2006 e nei tre anni successivi al Manchester City.

“Il motivo per cui lo United continua a rimanere in corsa per la Premier è Cristiano. È tutto come un mosaico. L’Old Trafford era il Teatro dei Sogni e ora sono più come gli incubi che si vivono lì”, ha detto a Sky Sports. Per il 48enne tedesco le prestazioni di Pogba&soci sono “patetiche”: è una squadra che “non gioca bene a calcio”.