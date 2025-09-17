Mentre la stagione 2025/26 prende il via con risultati deludenti e la crisi del Manchester United sembra farsi sempre più profonda, il club sembra navigare in ottime acque, almeno a livello finanziario

Silvia Cannas Simontacchi 17 settembre - 17:52

Ormai, si sente parlare sempre più spesso dell'alone sinistro che circonderebbe il Manchester United, tanto che alcuni si dichiarano convinti dell'esistenza di una vera e propria maledizione. Eppure, nonostante le scarse prestazioni in campo della prima squadra maschile, lo scorso anno i Red Devils hanno registrato il fatturato record di 666,5 milioni di sterline, superando nuovamente il Liverpool.

Con il 15° posto in Premier League della scorsa stagione, infatti, lo United aveva ottenuto il peggior piazzamento dall'annata 1973/74, in cui era retrocesso. Tuttavia, l'inizio dell'accordo quinquennale con Snapdragon come main sponsor ha comunque generato un fatturato da 333,3 milioni di sterline, mentre i ricavi delle partite, anch'essi inaspettatamente da record, hanno raggiunto i 160,3 milioni di sterline per la stagione 2024/25.

Manchester United, un fatturato da record "Aver raggiunto certi numeri in un anno tanto difficile per il club dimostra che la resilienza è un tratto distintivo del Manchester United", ha commentato l'amministratore delegato Omar Berrada sul fatturato da record. "Stiamo lavorando sodo per far crescere il club anche in tutti gli altri settori". Sorvolando sul pessimo inizio della stagione in corso, Barrada ha aggiunto che lo United starebbe lavorando "per il lungo termine".

Nel mese di gennaio, Deloitte ha classificato il club come il quarto tra quelli con i ricavi più alti, dietro al Paris Saint Germain (con 681 milioni di sterline), ai cugini del City (708 milioni di sterline) e del Real Madrid, al primo posto con 883 milioni di sterline. Nel frattempo, in un comunicato ufficiale, il Manchester United ha ribadito che, anche per quest'anno, riuscirà a rispettare sia i requisiti della Premier League sia il regolamento sul fair play finanziario UEFA.

Il taglio dei costi: l'altra faccia della medaglia Non mancano però le critiche alla gestione Berrada: negli ultimi due anni, il numero complessivo di dipendenti della società è sceso da 1.100 a 700 in seguito a controversi licenziamenti di membri di lungo corso dello staff, giustificati con le prestazioni carenti in campo. Con un ulteriore taglio degli stipendi di ben 51,5 milioni di sterline, la dirigenza prevede di avere la capacità finanziaria sufficiente per investire nella squadra.