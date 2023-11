Manchester United, i tifosi sono stanchi: ecco chi rinuncia al proprio abbonamento…

Un supporter dei Red Devils ha rivelato di aver venduto il suo abbonamento a Old Trafford perché la squadra lo fa annoiare: “Preferisco guardare il netball con mia figlia che gioca”

Davide Capano Redattore

Sabato il Manchester United ha battuto il Luton Town 1-0, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in Premier League, ma la prestazione è stato tutt’altro che convincente. La squadra di Erik ten Hag è passata in vantaggio nel secondo tempo grazie a Victor Lindelof e ha controllato le azioni per la maggior parte del tempo, ma non è riuscita a trovare il secondo gol e ha dovuto resistere per la vittoria alla fine. Il successo è arrivato solo tre giorni dopo la scioccante sconfitta per 4-3 contro il Copenhagen, la terza in quattro partite di Champions League in stagione.

I Red Devils si trovano di fronte alla concreta prospettiva di essere eliminati dall’Europa, e probabilmente avranno bisogno di vincere almeno uno degli ultimi due incontri contro Galatasaray e Bayern Monaco per sollevarsi dal fondo della classifica. Il Man Utd è sesto in campionato, a cinque punti dal Tottenham quarto, ma deve affrontare Newcastle, Chelsea e Liverpool in un impegnativo periodo pre-natalizio. All’Old Trafford i gol sono stati un problema, con Bruno Fernandes e compagni che hanno segnato solo otto reti nelle sette gare giocate in casa.

Parlando con talkSPORT, Chris, tifoso dello United, ha rivelato di averne abbastanza e di aver venduto il suo abbonamento in segno di disgusto per il modo in cui il team sta giocando. E ha rivelato cosa farà con il suo nuovo tempo ora che non assisterà più ai match.

(Photo by Michael Steele/Getty Images)

Si è infuriato: “Non capisco cosa stiamo cercando di fare come club. Mi sta facendo impazzire, al punto che mi hanno offerto dei soldi per l'abbonamento, a me e al mio amico con cui vado. Ho detto: ‘Sì, prendetelo pure’. Ho il diritto di riaverlo la prossima stagione, ma quest'anno non voglio vederli giocare. È noioso. Mia figlia ha 11 anni e gioca a netball. Odio il netball. Preferisco guardare quello”.

Poi ha aggiunto: “Ho venduto il mio abbonamento per 50 sterline a partita. I giocatori di quel club non hanno coraggio. Non vogliono giocare per la squadra. Lo vediamo sempre: le persone intorno a me allo stadio ridono”.

