Manchester United, il gol al 90′ di Bruno Fernandes è stato festeggiato…dai tifosi del Fulham

All'ultimo respiro per una vittoria preziosa. Il Manchester United ha espugnato il Craven Cottage al 90' grazie al destro vincente di Bruno Fernandes nell'ultima partita di Premier League sabato scorso. Contro il Fulham i Red Devils hanno "salvato" la panchina di Ten Hag. Un dettaglio, in occasione proprio della realizzazione del portoghese, si è rivelato alquanto inusuale. Ecco cosa è accaduto.

Il gol al 90' di Bruno Fernandes, che ha regalato i tre punti al Manchester Unite di Ten Hag contro il Fulham, è stato festeggiato proprio da tutti. Sì, anche dai tifosi di casa seduti sugli spalti alle spalle della porta difesa da Leno. Come si può notare attraverso un fermo immagine, al momento del gol dello United diversi tifosi del Fulham hanno esultato di gioia.

Uno spettatore, con addosso una sciarpa bianca e nera del Fulham, ha alzato le braccia al cielo con i pugni chiusi non appena il pallone si è insaccato in rete. Accanto al tifoso in questione, alcuni hanno applaudito al gol, altri saltavano di gioia. Una scena sicuramente particolare e inusuale.