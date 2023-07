Manchester United, la maglia verde scuro da trasferta “scatena” le proteste dei tifosi

Le immagini del kit da trasferta dei Red Devils per la stagione 2023/24 sono trapelate online e la maglia a righe verde scuro non è piaciuta ai fan…

I tifosi del Manchester United hanno reagito con orrore dopo che sono trapelate online delle presunte immagini del kit da trasferta per la stagione 2023/24. Lo United ha già ufficializzato la prima divisa e il club ha dichiarato che si ispira al patrimonio industriale di Manchester. A quanto pare, il kit Adidas presenta l’iconica rosa rossa in un motivo geometrico e richiama il ponte tra Manchester e Salford. La prima maglia sembra essere piaciuta ai tifosi, che ne hanno apprezzato lo stile classico e piuttosto semplice.

Lo stesso non si può dire per la divisa da trasferta, che non è ancora stata rilasciata ufficialmente ma è filtrata online, come spesso accade. Gli scatti promozionali mostrano Luke Shaw e Tyrell Malacia con una maglietta verde scuro a strisce bianche e rosse.