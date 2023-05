Manchester United, Rashford non prolunga: ten Hag “Resterà, adesso altre priorità…”

Alla domanda sul futuro del nazionale inglese, Ten Hag ha risposto: "Marcus vuole restare. Vogliamo che resti. Quindi, penso che ci ritroveremo". Ha poi spiegato che la situazione verrà affrontata non appena la stagione sarà finita, aggiungendo: "Questa fase per me non è importante. Anche per Rashy, non è importante. La cosa che più conta per lui in questo momento è fare più gol in questa stagione. Sta giocando una stagione meravigliosa. La squadra sta disputando una splendida stagione. Ora dobbiamo entrare in Champions League".