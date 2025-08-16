Nonostante i soli 15 anni, Kai Rooney è stato convocato dalla selezione Under 18 dei Red Devils. Il figlio di Wayne è pronto a seguire le orme del padre.

Mattia Celio Redattore 16 agosto - 16:08

La storia si ripete. Un altro Rooney sta spaccando nel Manchester United. Questa volta parliamo del figlio del leggendario Wayne, ovvero Kai. Classe 2009, nonostante abbia solo 15 anni, il figlio d'arte ha in poco tempo scalato le gerarchie tanto da meritare la convocazione nella selezione Under 18 dei Red Devils in vista della prima partita della stagione.

Kai Rooney con il padre Wayne nel 2013. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Manchester United, convocazione nell'U18 per Kai Rooney: il figlio di Wayne ha solo 15 anni — Continua a fare parlare di sé il figlio di Wayne Rooney. A soli 15 anni, Kai è stato inserito tra i sostituti nella sfida dei giovani Red Devils contro l'Everton nella loro prima partita del nuovo campionato Under 18 di Premier League. Una sfida dal sapore molto speciale dato che il suo esordio è avvenuto proprio con la maglia dei Toffees prima di approdare allo United nel 2004 e diventare il miglior marcatore di sempre della storia del club.

La promozione in Under 18 (allenata dall'ex compagno del padre Darren Fletcher) conferma la crescita sempre più evidente di Kai. Nato nel novembre 2009, il figlio di Wayne può giocare sia come esterno che come attaccante. Entrato nelle giovanili dei Red Devils nel 2020, il quindicenne si è messo in mostra prima nella finale di Supercoppa NI in Irlanda del Nord all'inizio di quest'estate (vinta dal Southampton) tanto da meritare la convocazione nell'U19 per il prestigioso torneo Mladen Ramljak in Croazia.

Parlando in precedenza di suo figlio, Wayne Rooney ha detto: "Gioca e basta, è quello che ha sempre fatto. È ingiusto aspettarsi troppo: ha solo 15 anni. Ma gestisce molto bene la pressione del suo cognome". Nonostante la giovanissima età, Kai spera di emulare suo padre giocando per la prima squadra dello United. Un traguardo certamente molto ambizioso, ancora di più se si cerca di superare il migliore marcatore di tutti i tempi dei Red Devils.