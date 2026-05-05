Non basta brillare per entrare nella leggenda: servono trofei, momenti iconici e un’eredità che resista al tempo. È questo, in sintesi, il pensiero di Alan Shearer su Bruno Fernandes, leader tecnico del Manchester United. "Non c’è dubbio che il Manchester United non sarebbe dove si trova ora se non fosse per lui", ha spiegato l’ex bomber ai microfoni di Bet Fair, riconoscendo l’impatto del portoghese. Ma il giudizio resta sospeso: "Penso che si sia distinto in una squadra mediocre", ha aggiunto, sottolineando come il valore individuale non basti per entrare nella storia del club. Un’analisi lucida, che mette al centro un tema chiave: senza trofei, anche i protagonisti più brillanti rischiano di restare a metà strada tra grandi giocatori e vere leggende. Ma forse, nel 2026, si può andare anche oltre ai singoli successi. A volte per definirsi leggenda non serve tanto. Ai tifosi basta la fedeltà. E Bruno Fernandes - da anni - incanala questa qualità alla perfezione.

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Man Utd captain Bruno Fernandes is NOT a Red Devils great, says Alan Shearer https://t.co/e67mVOiqtv — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 5, 2026

Shearer: "Bruno Fernandes? Non ancora una leggenda dello United"

Entrando nel dettaglio, Alanha ribadito che sarà il palmarès a definire davvero l’eredità dial Manchester United: "Credo che ciò che lo definirà saranno i trofei che ha vinto o non ha vinto con loro". Nonostante gli 8 gol e i 20 assist stagionali, numeri che lo rendono uno dei giocatori più influenti della Premier League, il confronto con il passato pesa inevitabilmente. "Quando lo paragoni a gente come Roy, Paule David… esiterei a definirlo uno dei grandi", ha ammesso Shearer, ricordando i successi di un’epoca

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Allo stesso tempo, però, l’ex attaccante non ha nascosto l’ammirazione: "Penso che quest’anno si sia distinto in modo eccezionale", indicandolo come serio candidato al premio di giocatore dell’anno. Intanto, il Manchester United si gode il ritorno in Champions League e una classifica rilanciata anche grazie alla vittoria sul Liverpool, mentre Michael Carrick ha rassicurato tutti: "Non c’è alcun infortunio", dopo la sostituzione nel finale che aveva fatto preoccupare i tifosi.

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