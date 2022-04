Manchester United, Vidic: “Maguire deve trovare pace, non deve giocare tutte le partite…”

L’ex centrale serbo del Manchester United, in Italia passato dall’Inter, ha parlato della pessima forma del difensore più pagato nella storia del calcio

Un ex Red Devils come Nemanja Vidic (15 titoli vinti in maglia rossa, nda) ha voluto consigliare il numero 6 di mister Ralf Rangnick. “Penso che alcune cose si possano fare e una di queste è non giocare tutte le partite cercando di rimettersi in forma e prendere fiducia – ha dichiarato il serbo a The Athletic –. Ogni giocatore ha un problema di forma ad un certo punto della sua carriera. Il calciatore ha bisogno di sentirsi di nuovo forte e forte in campo, non come ora quando sente che non gli sta succedendo. È difficile giocare bene quando sei sotto così tanta pressione”.