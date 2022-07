Mandateci un curriculum: così la Federcalcio boliviana cerca il nuovo Direttore tecnico…

La Federcalcio boliviana ha pubblicato un post su Facebook chiedendo, a chi è interessato, di mandare il proprio curriculum in modo da poter selezionare la nuova guida tecnica della Nazionale maggiore

Davide Capano

“Interessato, invia CV via email”. Sembra un annuncio pubblicitario che si trova comunemente su una di quelle pagine Internet in cui le aziende offrono un posto di lavoro. Ma no, è la Federazione calcistica boliviana, che cerca direttori tecnici disposti a dirigere La Verde.

Di cosa stiamo parlando? Di una pubblicazione fatta dal profilo Facebook dell’ente che governa il calcio in Bolivia, in cui si fa un “invito a partecipare al processo di assunzione” per coloro che sono senza occupazione e vogliono dirigere Marcelo Martins Moreno e compagni.

“La FBF comunica l’apertura della procedura di assunzione per il seguente incarico: Direttore tecnico – Nazionale di calcio boliviana”, si legge nel post. Nel volantino si invitano gli interessati a “inviare il proprio CV alle email presidencia@fbf.com.bo o gestion@fbf.com.bo o a mano, presso gli uffici della Segreteria FBF nella città di Cochabamba”.

“Il termine per inviare il curriculum e candidarsi come allenatore per la nazionale boliviana scadrà venerdì prossimo, 29 luglio, alle 17:00 ora locale”, conclude l’annuncio dell’offerta di lavoro.

La verità è che la Bolivia non ha ancora trovato il successore di César Farías dopo esser arrivata in ultima posizione nel girone di qualificazione sudamericano in vista della Coppa del Mondo del Qatar 2022.