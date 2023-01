Mar del Plata, un tifoso del Dibu Martinez: dipinge il camion con il suo soprannome

Emiliano Martínez è stato uno degli eroi della finale della Coppa del Mondo in Qatar 2022 per la Nazionale argentina, diventata campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Il portiere di Mar del Plata è diventato un totem per grandi e piccini, e il fanatismo per il Dibu sembra non finire: un cittadino di Mar del Plata ha dipinto il suo camion con il soprannome del portiere del ct Scaloni e il 10 di Lionel Messi.