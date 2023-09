Maradona, in Argentina ecco l’Alfajor: un dolcetto in onore della 10 di Usa ’94

Dall’Argentina arriva una novità in onore di Diego Armando Maradona: ex campione di Napoli e Argentina. Poco più di 1.000 giorni dopo la sua morte, ecco l’“Alfajor Maradona”: si tratta di un dolcetto, lanciato con un packaging che ricorda la classica maglia numero 10 utilizzata nella Coppa del Mondo del 1994 dalla D10S negli Stati Uniti.

La giornalista argentina Pilar Chabur presenta il lancio del alfajor “Maradona 10” che consiste in due cialde ripiene di dolce di latte argentino ricoperto di cioccolato che arriverà nella terra della sua mano, come quella mano di dio per tutti gli azzurri. Produttore: S.A., società presieduta da Rita Maradona, sorella dell’indimenticabile astro del calcio, Rodrigo Hanun e Manuel Carpano hanno avviato la loro fabbrica nel Parco Industriale di questa località del sud del conurbano bonaerense, dove vengono prodotte 15.000 unità all’ora di caramelle. Per poter richiedere questo dolce si possono contattare su instagram Pilar Chaburr, Rodrigo Hanun, Manuel Carpano oppure la pagina dell'alfajor: "@alfajormaradonaarg".