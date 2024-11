Marc Cucalon si ritira dal calcio a soli 19 anni: “Ho lottato con tutte le mie forze”

In una commovente lettera, Cucalón ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questo lungo calvario: "Non sapevo come iniziare questa lettera. Quindi lo farò ringraziando tutti. Di cuore. Per tutto il sostegno che mi avete dato in tutto questo tempo. Sono arrivato nella cantera del Real Madrid nell'estate del 2016 da bambino con lo zaino carico di sogni e sono stato molto felice. E la verità è che la mia vita è cambiata completamente quel 6 settembre 2022, quando mi sono ferito gravemente in una partita Uefa Youth League.Dopo diverse complicazioni, questo infortunio mi ha costretto a prendere la difficile decisione di dire addio al calcio, almeno nel modo in cui avevo sempre sognato. In questi due anni ho lottato fisicamente e mentalmente con tutte le mie forze e ho fatto di tutto per tornare a praticare questo sport, ma non è stato possibile recuperare. Ma non fraintendetemi: questo non è affatto un addio triste. Dopo tutto, credo di aver avuto il privilegio di far parte del miglior club del mondo e di aver vissuto un sogno. Ho imparato e sono maturato come persona e come giocatore. Porterò con me per il resto della mia vita i valori che mi sono stati inculcati e, naturalmente, il calcio mi ha insegnato in ogni vittoria e in ogni sconfitta: bisogna sempre superare e continuare a lottare per superare gli ostacoli. Queste lezioni faranno parte della mia vita per sempre. È ora di guardare indietro e di essere grato a tutte le persone che sono state al mio fianco lungo il percorso. Infiniti ringraziamenti alla mia famiglia. Grazie ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto in ogni decisione e in ogni pietra del percorso. È vero che lasciare casa per realizzare il mio sogno è stato difficile. Ma vedere i loro volti felici quando mi vedevano divertire in campo è stato il mio più grande orgoglio. Grazie anche ai miei amici, quelli incondizionati che non mi hanno mai deluso".