Il Villarreal sceglie la linea della prudenza con Pape Gueye. Il centrocampista senegalese, assente nelle ultime due partite, non è stato fermato da un problema fisico particolarmente grave, ma da una decisione precisa dello staff tecnico guidato da Marcelino, intenzionato a evitare qualsiasi rischio in vista del prossimo Mondiale.

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Pape Gueye risparmiato dal Villarreal, Marcelino lo annuncia in conferenza

Marcelino al ser preguntado por la ausencia de Pape Gueye en los dos últimos partidos:



“Sí, está disponible. El otro día iba a jugar pero le apareció una ligera molestia muscular en el entrenamiento previo. Fuimos a hacerle una prueba para tener un diagnóstico más exacto y no… pic.twitter.com/etKSsAtlqG — David Moliner (@DavidMolinerC) May 12, 2026

L’allenatore del Villarreal ha spiegato nel dettaglio la situazione del giocatore, chiarendo come Gueye fosse inizialmente pronto a scendere in campo già nell’ultima gara disputata dal Submarino Amarillo. Tutto è cambiato dopo un fastidio accusato durante l’allenamento di rifinitura.“”. Ha dichiarato Marcelino.

Da quel momento il club ha deciso di intervenire con la massima cautela, evitando di accelerare i tempi del rientro. Il Villarreal, infatti, non vuole correre il rischio di compromettere la partecipazione del giocatore agli impegni internazionali con il Senegal.

“Abbiamo deciso di fare degli esami per avere una diagnosi più accurata e non correre rischi”. Ha spiegato il tecnico spagnolo.

Il punto centrale delle dichiarazioni di Marcelino riguarda proprio la gestione preventiva del calciatore. L’allenatore ha ammesso apertamente che il Villarreal preferisce preservare Gueye nelle ultime uscite stagionali piuttosto che rischiare un aggravamento che potrebbe mettere in discussione la sua presenza al Mondiale.

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“Alla fine non vogliamo prenderci rischi perché è un calciatore che ha il Mondiale da disputare”. Ha sottolineato Marcelino. Parole che evidenziano una strategia chiara del club spagnolo: gestire con attenzione le condizioni del centrocampista e dosarne l’impiego negli ultimi impegni della stagione. Una scelta condivisa anche dallo staff medico, che monitora quotidianamente la situazione. Nonostante ciò, le condizioni del giocatore vengono considerate buone. Marcelino ha infatti lasciato aperta la porta a un possibile ritorno immediato.

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