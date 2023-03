Marcelo non gioca con il Fluminense dal 2006: pronto a tornare per il derby con il Fla…

Il terzino sinistro dice di aver dato il massimo in allenamento per essere uno fra i prescelti dall'allenatore nell'andata della doppia finale del campionato carioca nel derby contro il Flamengo...

Il dubbio della vigilia riguarda il "nuovo" acquisto del Fluminense. L'ex madridista dice: "Non sono ancora arrivato alla fine della preparazione. Siamo in questa situazione. Mi sto allenando, dedicandomi al massimo, per essere a disposizione per la finale. Ma chi decide è il professor Diniz", ha detto il terzino sinistro, durante le interviste pre-gara, al Centro sportivo Carlos Castilho.