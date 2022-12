Marcelo ritrova gol e sorriso: doppietta con l’Olympiacos in Coppa di Grecia

Il terzino sinistro brasiliano classe ’88 non segnava da due anni e mezzo: ultima rete il 14 giugno 2020 nel 3-1 casalingo del Real Madrid contro l’Eibar in Liga. La prima rete contro l’Atromitos è stato un “golaço ”: tiro...

Ritorno al gol con doppietta per Marcelo . Il 34enne terzino sinistro dell’ Olympiacos ed ex Real Madrid (con 25 trofei vinti è il calciatore più titolato della storia delle Merengues) è tornato ad assaporare la gioia del gol che mancava da ben due anni e mezzo (ultima rete firmata il 14 giugno 2020 con i Blancos nella vittoria interna per 3-1 contro l’ Eibar in Liga ).

Da poco più di tre mesi dal suo sbarco (a parametro zero) al Pireo, Marcelo con la maglia dei campioni in carica della Grecia (l’Olympiacos è il club più titolato con 47 campionati vinti) ha giocato solo due spezzoni di gara in campionato e tre in Europa League (i biancorossi sono stati eliminati nel Gruppo G chiudendo all’ultimo posto con 2 punti), ma a settembre è stato presentato allo stadio Karaiskakis davanti ad un pubblico in delirio. Adesso, dopo un periodo in naftalina, Marceloha ritrovato la gioia del gol…a distanza di due anni e mezzo.