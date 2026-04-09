Marcelo: “Scambierei le mie 5 Champions per un Mondiale con il Brasile”

L'ex difensore del Real Madrid ha vinto tutto in carriera, tranne che una Coppa del Mondo con il suo Brasile. Una vittoria sfiorata che pesa nel cuore del brasiliano

Mattia Celio Redattore 9 aprile - 16:26

Marcelo Vieira da Silva Júnior, noto semplicemente come Marcelo, lo si può senza dubbio collegare tra i migliori terzini di tutti i tempi. Le sue notevoli abilità atletiche, abbinate alla sua eccezionale tecnica individuale, tra cui il dribbling in velocità, gli hanno permesso di vincere trofei su trofei tra club e Brasile. Eppure è proprio con la sua Nazionale che non ha potuto togliersi una grande soddisfazione. Forse la più grande.

Marcelo, una carriera ricca di vittorie, ma non quella più grande: "Scambierei le mie Champions per il Mondiale con il Brasile" — Oltre 700 presenze tra club e Nazionale, più di 60 reti e 30 trofei vinti in carriera. Marceloha dato molto al mondo del calcio. Come ricordiamo, la sua carriera è iniziata con il Fluminense ed è proseguita con Real Madrid, Olympiakos ed il ritorno al Tricolor Carioca. 20 anni di carriera semplicemente memorabili quelli per uno dei più grandi terzini di tutti i tempi.

Marcelo aveva dimostrato fin dall'inizio che sarebbe diventato qualcuno in questo sport e negli anni con la casacca dei blancos ha toccato il cielo con un dito arrivando ad alzare ben 5 Champions League. Un traguardo che non può che essere invidiabile per qualsiasi giocatore, ma su questo Marcelo non può dire lo stesso. E' vero che in carriera l'ex difensore ha vinto tutto, tuttavia non ha avuto modo di togliersi quella che senza dubbio sarebbe stata la vera soddisfazione: vincere il Mondiale con il suo Brasile.

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Con la casacca verdeoro, il classe '88 ha collezionato 59 presenze e 6 reti, prendendo parte al Mondiale in due occasioni: nel 2014 e nel 2018. In mezzo la partecipazione, con vittoria, alla Confederations Cup nel 2013. Tra i tanti trofei vinti in carriera, appunto, manca la Coppa con la sua Nazionale. Un'assenza che pesa nel cuore del 38 enne. Durante un'intervista rilasciata a The Touchline, infatti, quando gli è stato chiesto: "Scambieresti le tue 5 Champions League per un Mondiale con il Brasile?", la sua risposta è stata: "È una domanda difficile... Ma sarò sincero. Sì, le scambierei tutte."