Marco Asensio difende Misa Rodríguez dagli insulti sessisti: “Stessa passione”

Un brutto episodio ha coinvolto il portiere del Real femminile, Misa Rodríguez, colpita da insulti sessisti a causa di una semplice foto. Immediata la difesa del Real Madrid e degli altri sport.

Può una foto scatenare insulti social? Purtroppo si. Sul web infatti non vi sono più soltanto insulti a sfondo razziale, ma anche insulti sessisti, il tutto in questo caso per una semplice immagine. La triste vicenda ha coinvolto il portiere del Real Madrid femminile, Misa Rodríguez, che al termine del match di Champions League fra Real e Liverpool ha postato la qui presente foto: una semplice immagine che raffigurava una doppia esultanza, sua e di Asensio, a celebrare il successo per 3-1 sui Reds.

Ma la foto ha purtroppo scatenato l’ira social, con commenti del tipo “Vuoi portartelo a letto”, “Chi sei tu”, etc. Messaggi postati certamente da persone che non possiamo definire tifosi, ma solo insultatori di professione. La foto è stata cosi cancellata, ma immediate sono arrivate le reazioni da tutto lo sport spagnolo, soprattutto per “post” dello stesso Asensio, a difesa di Musa. Una vicenda che ci porta ancora una volta indietro nel tempo, con commenti che sembrano più da medioevo che non da 2021…