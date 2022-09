Maria la blanca: la figlia di Raul per chi poteva firmare? Per il Real Madrid!

La figlia di Raúl, María González, ha firmato per il Real Madrid. A 12 anni è entrata a far parte della squadra Cadete Femenino dei blancos, agli ordini dell’allenatore Roberto Tomás. Gioca come attaccante e, dopo tre stagioni all’Olympia Las Rozas, ora è passata nella Fábrica Blanca.

Lasciato il Bernabéu nel 2010, Raúl ha giocato per Schalke 04, Al-Sadd e New York Cosmos, dove ha appeso le scarpe al chiodo per poi tornare a Madrid in altre vesti. Ora tocca a Maria tenere alta la reputazione familiare.