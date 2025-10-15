I Leoni d'Atlante si confermano tra le migliore squadre africane in circolazione. Nessuna Nazionale aveva mai raggiunto un numero di successi consecutivi così elevato

Alessandro Stella 15 ottobre - 11:02

Il Maroccoha riscritto la storia delle Nazionali. I Leoni d'Atlante hanno raggiunto 16 vittorie consecutive, prendendosi così un record sempre appartenuto alle grandi squadre europee. Decisiva la vittoria, per 1-0, contro il Congo nell'ultimo match di qualificazione ai prossimi Mondiali. Il gol di Youssef En-Nesyri al minuto 63' ha regalato l'incredibile traguardo.

Dopo il pareggio contro la Mauritania lo scorso anno, la squadra del Ct Walid Regragui ha inanellato solo vittorie superando in questa speciale i classifica i record di Francia, Germania e Spagna. E la federazione marocchina ha ampiamente celebrato l'evento con numerosi post e interazioni social.

Il record prestigioso del Marocco: superate Spagna, Germania e Francia — Il raggiungimento delle 16 vittorie consecutive rappresentava uno degli obiettivi principali per il Marocco, che aveva già da tempo strappato il pass per la prossima rassegna iridata. Semifinalisti ai Mondiali del 2018, i Leoni d'Atlante sono probabilmente la squadra africana più forte al momento. E senza dubbio sono da considerare tra le principali favorite per l'imminente nuova edizione della Coppa d'Africa.

Come detto i rossoverdi hanno stroncato le strisce vincenti di alcune Nazionali di primissimo piano. Sono caduti così i record della Spagna (15 vittorie consecutive tra il 2008 e il 2009), della Germania (15) e della Francia (14 tra marzo 2003 e febbraio 2004). Si potrebbe anche discutere sul livello forse diverso delle avversarie affrontate, ma intanto il Marocco entra nel libro dei Guinness.

Qualificazioni Mondiali immacolate. Il sogno è replicare la semifinale mondiale di quattro anni fa — Come detto attualmente la squadra di Regragui è la più quotata in Africa. Nelle qualificazioni Mondiali sono stati gli unici ad aver vinto tutte le partite: 8 su 8, 22 gol fatti e 2 appena subiti. La prossima estate i Leoni tenteranno di replicare la straordinaria cavalcata fatta quattro anni fa, quando sono diventati la prima Nazionale africana ed araba a raggiungere le semifinali al Mondiale.

Tunisia, Algeria, Egitto, Ghana, Capo Verde, Sudafrica, Senegal e Costa d'Avorio sono le altre squadra africane già qualificate. Gli spareggi di marzo stabiliranno l'ultima selezione del Continente Nero a strappare il pass per l'America. Camerun, Nigeria, Gabon e Repubblica Democratica del Congo si contenderanno il tanto ambito posto.