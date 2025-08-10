Non solo gol e spettacolo: a fine partita, chiusa sul 3-1, è scoppiato un confronto acceso tra i due allenatori, infiammando il post-gara

Stefano Sorce 10 agosto - 10:46

L’Olympique Marsiglia archivia l’ultimo test pre-campionato con una vittoria di prestigio e una serata carica di emozioni. Sul prato del Velodrome, gremito da 60.000 spettatori, Pierre-Emerick Aubameyang ha firmato il 3-1 sull’Aston Villa con una doppietta in mezz’ora, dimostrando di essere arrivato a Marsiglia con fame e determinazione. Ma la partita, già intensa per essere un’amichevole, si è chiusa con un episodio che farà discutere: un duro faccia a faccia tra Roberto De Zerbi e Unai Emery, tecnico dei Villans, a pochi istanti dal fischio finale.

Aubameyang, ritorno da star — Dopo appena cinque minuti, Mason Greenwood ha sfruttato un pasticcio di Tyrone Mings per gelare gli inglesi e portare in vantaggio il Marsiglia. La gioia, però, è durata poco: all’8’ John McGinn, al limite del fuorigioco e senza VAR a verificarlo, ha beffato Rulli con un pallonetto millimetrico per l’1-1. Ne è seguita una battaglia vera, con contrasti duri, ritmi alti e qualche scintilla di troppo per una partita d’agosto.

Al minuto 64’, l’ingresso che cambierà l'esito del match, ovvero quello di Aubameyang. L'ex attaccante dell'Arsenal ha impiegato appena tredici minuti per far esplodere il Velodrome: inserimento perfetto sul secondo palo e tocco vincente sul cross di Murillo per il 2-1. Tre minuti più tardi, Greenwood si è trasformato in uomo assist con un’azione personale da applausi, servendo al gabonese il pallone del 3-1.

Lite a muso duro: De Zerbi ed Emery, scintille a fine gara — Il triplice fischio non ha messo fine allo spettacolo. Al contrario, lo ha trasformato in un duello verbale. De Zerbi ed Emery, visibilmente tesi, si sono affrontati faccia a faccia al centro del campo, con parole e gesti che hanno subito catturato l'attenzione delle telecamere. Gli assistenti di entrambe le panchine sono dovuti intervenire per evitare che la discussione degenerasse ulteriormente.

A spiegare l’episodio è stato lo stesso De Zerbi: «La partita è stata calda, ma è anche quello che la gente è venuta a vedere. Hanno pagato per essere qui, avrebbero potuto andare in spiaggia ma sono venuti al Velodrome. Unai? Si è lamentato dei miei giocatori e questa cosa non mi è piaciuta: sono io a dover parlare con loro, l’allenatore avversario deve occuparsi dei suoi giocatori».

Fonti vicine alla panchina marsigliese parlano di un Emery irritato per alcuni interventi duri dei giocatori del Marsiglia, ma De Zerbi non ha gradito e ha risposto a muso duro. Un episodio che conferma l’indole passionale del tecnico italiano.