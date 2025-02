Il centrocampista francese, sospeso per doping fino a marzo, potrebbe ripartire dalla Ligue 1 nella prossima stagione

6 febbraio 2025

Suggestione Paul Pogba per il Marsiglia. Il centrocampista francese, attualmente svincolato dopo la rescissione con la Juventus e squalificato per doping fino al 30 marzo, potrebbe ripartire dalla Ligue 1 nella prossima stagione. Ad aprire all'ipotesi, in un’intervista a L’Equipe, è il direttore sportivo dell’OM, Medhi Benatia: “E’ un giocatore che ci piace molto. Sfortunatamente, Paul ha avuto diversi infortuni, poi la squalifica. Ci abbiamo pensato già a gennaio, ma il problema era: se portiamo un Paul Pogba che non è ancora 'in forma', ha senso reclutare qualcuno che non ci può al momento aiutare? Seguiremo l’evoluzione nel corso di questi sei mesi, e in estate se c’è qualcosa da fare, saremmo lieti di avere un giocatore come Pogba a darci una mano l’anno prossimo”.

Un azzardo per un club che vuole tornare in alto — Pogba, che compirà 32 anni il prossimo marzo, ha giocato l’ultima partita il 3 settembre 2023 in un Empoli-Juventus di Serie A. Poi il lungo stop tuttora in vigore per la positività al Dhea. In generale il centrocampista francese dall’agosto del 2022 ad oggi ha collezionato solo 12 presenze: il suo tesseramento potrebbe rappresentare un rischio per un club di livello alto come il Marsiglia. Il club francese, reduce da una passata stagione molto negativa, attualmente occupa il secondo posto in campionato e punta chiaramente ad essere di nuovo protagonista. “L’ottavo posto dell’anno scorso in Ligue 1 è stato vergognoso, lo vivo come il più grande fallimento sportivo della mia carriera. Sono molto diplomatico, ma dico quello che penso. Fino all’ultimo difenderò il club, i giocatori finché sono difendibili, l’allenatore. Se il tecnico fallirà, sarà anche un mio fallimento. -ha spiegato Benatia- Oggi, dirvi che andremo in Champions League è impossibile, non lo so. Ma non posso accettare che ragazzi di 22-23 anni pensino che stare al Marsiglia significhi allenarsi tre ore al giorno e poi fare qualcos’altro. Per stare qui devi impegnarti 8-9 ore al giorno”.

Le volontà di De Zerbi sul calciomercato — L’ex difensore di Juventus, Roma ed Udinese si è poi soffermato sul rapporto, soprattutto legato alla questioni di calciomercato, con il neo-tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi. “Sapevo come Roberto vive la sua professione, le ragioni della sua partenza da Brighton. La 'De Zerbi ball' non è per tutti, i centrali e i due centrocampisti sono tenuti a toccare 130 volte palla a partita, se gli porto profili di centrali e centrocampisti che non hanno buoni piedi, non è quello di cui ha bisogno - ha proseguito Benatia - il mio obiettivo non è quello di cambiare squadra ogni cinque mesi. Possiamo avere pazienza, ma ci sono cose che non sono negoziabili, l’obiettivo è fidarsi di certi giocatori con una certa mentalità e andare avanti, come un Ismael Bennacer, per esempio, che so che rispecchia le nostre caratteristiche”. Proprio con Bennacer e con l’altro nuovo acquisto di spessore, il centravanti Amine Gouiri, De Zerbi proverà dunque a dare l’assalto definitivo alla qualificazione Champions. Con Pogba, che ha caratteristiche tecniche adatte al gioco di De Zerbi, sullo sfondo...

