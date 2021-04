Marsiglia, il nuovo presidente: “Tifo Xeneizes e l’OM è il Boca Juniors d’Europa”

Pablo Longoria, nuovo presidente del club francese, mette la passione dei tifosi di OM sullo stesso piano di quelli del Boca Juniors e spiega la scelta di Jorge Sampaoli

“Quando vado a ingaggiare un giocatore, soprattutto se sono sudamericani, dico: ‘Vieni a giocare al Boca Juniors d’Europa’”, ha svelato lo spagnolo in un’intervista a El País, in cui ha spiegato anche la scelta dell’ex ct di Cile e Argentina come mister (“Per tornare al puro sentimento del Marsiglia”).

Infine il 34enne, ex osservatore dell’Atalanta ed ex responsabile scouting di Sassuolo e Juventus, ha approfondito gli obiettivi futuri dell’OM: “Il progetto che stiamo cercando di realizzare con Sampaoli vuole essere un ritorno al dilettantismo, all’essenza della passione per il calcio, per divertirsi giocando e per dare piacere ai tifosi”. Per ora, il Marsiglia, reduce dal 3-3 in casa del Montpellier di sabato scorso, è sesto in Ligue 1 con 49 punti, tre lunghezze dietro al Lens che occupa l’ultima posizione disponibile per le fasi a eliminazione diretta di Europa League.