Marsiglia, il presidente Longoria: “Correa acquisto di livello. La Serie A a 18 come la Ligue 1…”

L'approdo al Marsiglia da parte dell'ex Inter Joaquin Correa è stato salutato con grande soddisfazione dal presidente del club francese, Pablo Longoria. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: "Per noi Correa è stato un acquisto molto importante, di livello. Noi consideriamo il Tucu come nei primi anni al Siviglia e alla Sampdoria, un giocatore che può giocare tra le linee. Si tratta di un calciatore con caratteristiche che a noi mancava. Correa è adatto all'idea di gioco del nostro allenatore Marcelino".

Un consiglio dal presidente del Marsiglia direttamente alla Serie A: "Passaggio da 20 a 18 squadre in Serie A come fatto in Ligue 1? Si tratta di un passaggio necessario perché il calendario è pieno di partite. Ridurre il campionato di quattro partite consentirà ai giocatori di salvaguardarsi. Io sono molto favorevole a questa riduzione, in questo modo si può creare un campionato più affascinante".