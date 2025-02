Marsiglia-Lione, dopo il gol le polemiche. Luis Henrique risponde: “Devono rispettarci”

Marsiglia-Lione è una partita infinita: si sposta al di fuori del terreno di gioco la sfida. Luis Henrique , autore del gol decisivo contro il Lione , ha provocato una tempesta mediatica per mezzo della sua esultanza, con la quale ha voluto inviare un forte messaggio all'attaccante del Lione, Alexandre Lacazette.

Domenica, Luis Henrique ha alzato la temperatura al Vélodrome con un gol che ha deciso la partita contro il Lione, regalando all'Olympique Marsiglia una vittoria fondamentale (3-2). Il brasiliano ha sfruttato un assist di Pol Lirola all'ottantacinquesimo, segnando il gol che ha mandato in delirio i tifosi. Un finale incredibile, con il Lione che aveva prima preso il vantaggio e poi pareggiato grazie a un rigore di Lacazette. A seguito del centro, è nata una discussione sull'esultanza del calciatore brasiliano, accusato di aver imitato provocatoriamente la celebre esultanza dell'attaccante del Lione , sfregandosi le braccia dinanzi ai tifosi avversari.

Le dichiarazioni

La "tinta" dell'esultanza, infatti, è stata decisamente più pungente. Chiamato a spiegare il suo gesto, l'ex Botafogo ha confermato: "Sì, è stata una risposta a Lacazette. Qui devono rispettarci, siamo a casa". Con il gol di domenica, Luis Henrique ha siglato la sua settima rete stagionale, un momento che gli ha regalato grande emozione. "Quando segni il gol della vittoria in una partita così, è incredibile", ha dichiarato. "L'atmosfera era fantastica, sono molto felice. Ho visto che la palla arrivava a Pol, e il mister mi chiede sempre di essere al secondo palo. Il passaggio di Pol è stato magnifico, il gol è stato facile per me, ma sono contento di aver segnato".