Spettacolo al Vélodrome: Marsiglia-Lione è 3-2, esordio sfortunato per Fonseca

Il Marsiglia vince contro il Lione in una partita piena di gol e spettacolo. Esordio sfortunato per Fonseca sulla panchina del Lione

Michele Massa 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 15:58)

Al Vélodrome non è mancato il divertimento. L'esordio di Paulo Fonseca sulla panchina del Lione viene rovinato dal Marsiglia di Roberto De Zerbi che vince per 3-2 con un gol nel finale di Luis Henrique. La sfida si era aperta nella ripresa col gol di Tolisso, recuperato e superato dal duo Greenwood-Rabiot. Al 70' il Lione viene messo in carreggiata da Lacazette che dagli undici metri non fallisce. A cinque minuti dal 90' però è Luis Henrique a regalare i tre punti ai suoi, lanciando i padroni di casa nella corsa al primato del PSG.

Il racconto di Marsiglia-Lione: gol e spettacolo al Vélodrome — LA PRIMA FRAZIONE - Partono meglio gli ospiti che con Tolisso scocca il primo tiro della partita dopo pochi secondi dal calcio d'inizio. Il primo squillo dei padroni di casa è di Greenwood che al 14' dopo una buona azione in solitaria spara a lato. Ancora gli uomini di De Zerbi vicino al gol al minuto 26, stavolta la chance è sui piedi di Bilal Nadir che trova un'ottima risposta di Perri. Il Lione esce dall'assalto del Marsiglia solo al 42' quando è Cherki a provare a dare la scossa ai suoi con una conclusione da fuori che però non impensierisce i padroni di casa.

RIPRESA A SUON DI GOL - La ripresa si apre con l'occasione sprecata di Adrien Rabiot al 52', che al momento del tiro colpisce male e salva il Lione che un minuto dopo trova il vantaggio. A sbloccare la sfida ci pensa Tolisso che da dentro l'area batte Rulli e fa esplodere il settore ospiti. Il Marsiglia si riorganizza e trova la rimonta tra il 61' e 64'. Il pari è firma del solito Greenwood, l'inglese sfrutta il passaggio di Gouiri e insacca. Il vantaggio è invece firmato da Rabiot, l'ex Juventus autore di una partita non semplice si fa trovare al posto giusto nel momento giusto mettendo in porta di testa. I colpi di scena però non finiscono qui, al 70' Rabiot tocca il pallone con la mano in area, dopo un consulto VAR, l'arbitro assegna il rigore e dagli undici metri Lacazette pareggia nuovamente i conti. All'85' doccia gelata per il Marsiglia, Luis Henrique sfrutta il cross di Lirola e insacca per il 3-2.

Vincitori e vinti, De Zerbi batte Fonseca DE ZERBI LANCIA LA SFIDA AL PSG - Dieci punti sono tanti, ma non è ancora finita la corsa al titolo in Francia. Anche De Zerbi lo sa e la sua esultanza al triplice fischio vale più di mille parole. La vittoria di oggi da altra linfa ad una squadra che non vedeva i tre punti da troppe giornate. Può essere una rinascita per il Marsiglia, che nel mentre consolida il secondo posto.

L'ESORDIO DI FONSECA - L'ex Milan apre la sua esperienza al Lione con tante sorprese. L'esclusione eccellente di Mikautadze non è piaciuta ai tifosi che sui social hanno criticato a più riprese il tecnico portoghese. La sua squadra però non sfigura con la formazione di De Zerbi, il Lione gioca sempre a viso aperto e dopo un primo tempo difficile, esce fuori nella ripresa. C'è ancora da tanto da lavorare.